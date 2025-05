Beast In Black: schließen sich mit Blizzard Entertainments Diablo® zusammen und veröffentlichen neuen Track „Enter The Behelit“

Am 28. April trafen drei Kultgiganten aufeinander: Diablo®, das gefeierte Franchise, das das Action-RPG-Genre definiert hat, der gefeierte Manga Berserk, und die finnische Heavy-Metal-Band Beast In Black, die gemeinsam am selben Tag ihren exklusiven Song Enter The Behelit veröffentlicht haben. Dieser Track ist als limitierte Vinyl-Edition und weltweit digital erschienen.

Das Musikvideo zu Enter The Behelit könnt ihr hier streamen:

Das Crossover-Event mit Berserk – dem beliebten, klassischen Manga, der von Kentaro Miura geschrieben und illustriert wurde – findet in Diablo IV und dessen mobiler Version Diablo Immortal statt, beginnend am 6. Mai bzw. 1. Mai. Sowohl Diablo als auch Berserk thematisieren den Kampf zwischen Gut und Böse vor dem Hintergrund einer erschreckenden Dunkelheit, was dieses Crossover zu einer perfekten Verbindung für die Fans macht.

Die limitierte Maxi-Single enthält den brandneuen Song Enter The Behelit von Beast In Black, inspiriert von Berserk und exklusiv für das Spiel produziert. Außerdem sind remasterte Versionen beliebter Tracks wie Die By The Blade aus dem Album From Hell With Love und The Fifth Angel aus dem Debütalbum Berserker enthalten. Viele Songs der finnischen Heavy-Metal-Band nehmen Inspiration aus der Geschichte und den Charakteren von Berserk und spiegeln oft die Themen von Kampf, dem Widerstand gegen überwältigende Widrigkeiten und dem Kampf gegen innere Dämonen wider – Themen, die auch in den Spielen der Diablo-Franchise präsent sind.

Zweihundert Maxi-Singles wurden auf schwarz-rotem Marmor-Vinyl geschnitten und zeigen Artwork aus Diablo IV und Diablo Immortal, das in enger Zusammenarbeit mit dem Diablo-Art-Team und den Rechteinhabern von Berserk erstellt wurde. Die Vorderseite der Vinyl zeigt Helden aus Diablo IV, während die Rückseite Schlüsselkunst aus Diablo Immortal präsentiert. Die Vinyl enthält zudem eine Turntable Zoetrope Slipmat, Band-Sticker, Behind-the-Scenes-Fotos und Konzeptkunst vom Entwicklungsteam von Diablo IV, das an der Berserk-Partnerschaft gearbeitet hat.

„The essence that swells in boundless volumes from the juxtaposition of light and darkness, angels and demons, good and evil, the carnal and the spiritual, is the key that seamlessly binds together the aesthetics and narratives of Diablo, Berserk and Beast In Black„, sagte Anton Kabanen, Gitarrist und Songwriter von Beast In Black. „To somewhat poetically reflect on this extraordinary yet congruous collaboration I can say it feels almost as if this newborn and destined-to-be trinity has been designed by the God Hand itself. On behalf of Beast In Black’s team I express our sincerest gratitude to the dedicated teams at Blizzard, Berserk and Nuclear Blast. Thank you for making this happen. And finally, my individual acknowledgement and bottomless gratitude goes – as always – to Kentaro Miura.“

Diablo IV hat am 29. April mit der neuen Season 8: Belials Rückkehr begonnen. Diese Season bringt die Rückkehr von Belial, einem der großen Übel aus dem Diablo-Universum, und setzt die düstere Erzählweise des Spiels mit herausfordernden Bosskämpfen und noch größeren Belohnungen fort.

Im Mai haben die Spieler von Diablo die Möglichkeit, Dämonen in ikonischen, von Berserk inspirierten Kosmetika zu besiegen. Zu den neuen Inhalten gehören die Berserker-Rüstung für den Barbar, die Skull Knight-Skin für den Nekromanten sowie das Haustier Chimimoryo. Weitere Gegenstände können durch das Gameplay verdient oder im In-Game-Shop erworben werden.

In Diablo Immortal können die Spieler sich in die Berserker-Rüstung von Guts oder die inkarnierte Rüstung von Griffith kleiden, mit einem Golem als Begleiter spielen und sich sogar gegen ikonische Charaktere aus der Manga-Serie behaupten. Das Crossover beinhaltet einen Bosskampf gegen Nosferatu Zodd, einen der mächtigsten Gegner aus der Berserk-Reihe, ein von einer Sonnenfinsternis inspiriertes Mini-Spiel namens Survivor’s Bane sowie von Griffith und Guts inspirierte Kosmetikartikel für jede Klasse des Spiels.

Weitere Details zu Diablo IV: Belials Rückkehr und dem Crossover zwischen Diablo und Berserk sind hier zu finden: https://www.blizzard.com/en-us/diablo-berserk