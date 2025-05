Turnstile: veröffentlichen Doppel-Musikvideo zu „Seein‘ Stars“ und „Birds“

Turnstile haben ein Doppel-Musikvideo zu Seein‘ Stars und Birds veröffentlicht – zwei neue Songs ihres kommenden Albums Never Enough, das am 6. Juni 2025 erscheinen wird. Das Musikvideo wurde von den Bandmitgliedern Brendan Yates und Pat McCrory selbst gedreht.

Devonté Hynes (Blood Orange) und Hayley Williams (Paramore) steuerten Gastvocals zu Seein‘ Stars bei. Beide Tracks stehen ab sofort auf den gängigen Streaming-Plattformen bereit.

Anfang des Monats hatten Turnstile ihr neues Album Never Enough angekündigt und bereits den Titeltrack, inklusive eines ebenfalls von Yates und McCrory gedrehten Musikvideos, veröffentlicht. Never Enough ist das erste Album der Band seit vier Jahren. Es kann bereits vorbestellt und gespeichert werden – inklusive einer Reihe streng limitierter Vinyl-Editionen in exklusiven Farben, erhältlich im offiziellen Bandstore.

Aufgenommen zwischen Los Angeles und dem heimischen Baltimore wurde Never Enough von Turnstile-Frontmann Brendan Yates produziert. Das Ergebnis: ein wuchtiges, ruheloses Album, das den unverwechselbaren, genreübergreifenden Sound der Band weiterdenkt – energiegeladen, unerschrocken und voller Leben. Eine musikalische Metamorphose von einer der spannendsten und einflussreichsten Bands ihrer Generation. Never Enough folgt auf das gefeierte Vorgängeralbum Glow On, das Turnstile vier Grammy-Nominierungen einbrachte und in Deutschland die Top 10 der offiziellen Charts erreichte.

Kürzlich verkündeten Turnstile Pläne für eine besondere Record-Release-Show in New York, die am 5. Juni bei Under The K Bridge in Brooklyn stattfinden wird. Als Special Guests unterstützen die Band dabei Teezo Touchdown, Boy Harsher sowie Big Boy. Für 2025 sind zudem einige Headline-Shows und Festivalauftritte in Europa und Nordamerika geplant – darunter in unseren Breiten u.a. Primavera Sound in Barcelona (07.06.), Outbreak Fest in London (13.06.), Primavera Sound in Porto (14.06.), Hellfest in Clisson (21.06.), Jera On Air in Ysselsteyn (28.06.), Glastonbury in Somerset (29.06.) sowie in Nordamerika das Ottawa Blues Festival (12.07.) und das Aftershock Festival in Sacramento (03.10.) (kompletter Tourplan unten).

05.06.2025 – (US) Brooklyn NY, Under The K Bridge

07.06.2025 – (ES) Barcelona, Primavera Sound

13.06.2025 – (UK) London, Outbreak Fest

14.06.2025 – (PT) Porto, Primavera Sound

18.06.2025 – (AT) Vienna, Gasometer*

19.06.2025 – (CZ) Prag, Velky Sal Lucerna*

21.06.2025 – (FR) Clisson, Hellfest

23.06.2025 – (LU) Esch-sur-Alzette, Rockhal*

25.06.2025 – (PL) Warschau, Letnia Scena Progresji*

27.06.2025 – (BE) Brüssel, Ancienne Belgique*

28.06.2025 – (NL) Ysselsteyn, Jera On Air

29.06.2025 – (UK) Somerset, Glastonbury Festival

12.07.2025 – (CA) Ottawa, Ottawa Blues Festival

03.10.2025 – (US) Sacramento CA, Aftershock

17.-18.10.2025 – (US) Miami FL, III Points 2025

*Headline-Show

Turnstile sind Brendan Yates (Gesang / Synth / Keys), Franz Lyons (Bass), Pat McCrory (Gitarre), Daniel Fang (Drums) und Meg Mills (Gitarre). Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben Turnstile nie stillgestanden – und das wird auch so bleiben.