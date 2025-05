The Haunted: veröffentlichen neue Single/Video „In Fire Reborn“ aus ihrem kommenden Album „Songs Of Last Resort“

Die schwedischen Thrash-Metal-Pioniere The Haunted setzen die Promotion für ihr kommendes, zehntes Studioalbum Songs Of Last Resort fort, das am 30. Mai 2025 weltweit über ihren langjährigen Partner Century Media Records veröffentlicht wird.

Nun wurde eine neue Single mit dem Titel In Fire Reborn veröffentlicht, die ihr euch auch als Videoclip von Patric Ullaeus (In Flames, Arch Enemy, Dimmu Borgir, etc.) hier anschauen könnt:

The Haunted-Sänger Marco Aro kommentiert In Fire Reborn wie folgt: „Dies ist die zweite Single aus dem Album Songs Of Last Resort. Der Song heißt In Fire Reborn und ist ein eher klassischer The Haunted-Song mit einer Aggressivität, die auf 11 hochgedreht ist… nur für den Fall, dass ihr die Memo zu unserer vorherigen Single verpasst habt!“

The Haunted-Gitarrist Jensen fügte hinzu: „Ein klassischer The Haunted-Song im 6/8-Takt. Ich habe den Anfang, die Strophen und das Ende des Songs geschrieben, aber erst als Jonas den Refrain geschrieben hat, ist In Fire Reborn wirklich aufgeblüht. Ich glaube, dass dieser Song leicht zu einem Fan-Favoriten werden könnte, so wie er zu einem der Lieblingssongs der Band auf dem Album geworden ist. Der Text handelt, genau wie bei Warhead, auch vom Thema Krieg, diesmal jedoch aus der Perspektive eines Soldaten…“.

The Haunted live:

06.06.2025 Reichenbach (Germany) – Chronical Moshers Open Air

05.07.2025 Kalmar (Sweden) – Metal Theatre Festival

24.07.2025 Stockholm (Sweden) – Gröna Lund

25.07.2025 Wasa (Finland) – Kaaos Festival

22.08.2025 Kolbotn (Norway) – Hellbotn Festival

05-07.09.2025 Baltic Sea – Close-Up Båten

04.10.2025 Athens (Greece) – Gagarin 205

13.10.2025 Tokyo (Japan) – Loud Park

30.10.2025 Uppsala (Sweden) – Katalin

31.10.2025 Örebro (Sweden) – Frimis Salonger

01.11.2025 Vara (Sweden) – Vara in Rock

07.11.2025 Umeå (Sweden) – House of Metal Festival

09.11.2025 Manchester (UK) – Damnation Festival

04.12.2025 Gothenburg (Sweden) – Valand

05.12.2025 Norrköping (Sweden) – Arbis

06.12.2025 Gävle (Sweden) – Musikhuset

11.12.2025 Malmö (Sweden) – Babel

12.12.2025 Jönköping (Sweden) – Lick It Up @ Fabriken Bar

13.12.2025 Karlstad (Sweden) – Nöjesfabriken

Weitere Shows sollen bald angekündigt werden.

Bleibt dran für weitere Neuigkeiten über The Haunted und Songs Of Last Resort …

Das zuvor veröffentlichte Video zu Warhead, dem ersten Song des Albums, unter der Regie von Patric Ullaeus, kann weiterhin hier angesehen werden: