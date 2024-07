Moonseeds – Moonseeds

Artist: Moonseeds

Herkunft: International

Album: Moonseeds

Genre: Space Rock, Psychedelic Rock

Spiellänge: 41:23 Minuten

Release: 28.06.2024

Label: Sulatron Records, Blown Music

Link: www.sulatron.com

Bandmitglieder:

Bass, fx – Komet Lulu

Gitarre, fx, Gesang, Synth – Lex Waterreus

Schlagzeug, Orgel, Melotron – Sula Bassana

Tracklist:

Earth Sun Moon

Mal wieder was ganz Einmaliges und Besonderes präsentiert uns das Label Sulatron Records mit dem bereits am 28.06.2024 erschienenen Album Moonseeds, welches über das Label als CD (Auflage 300 Stück) und als Vinyl (zufällig farbiges recycling Vinyl / Auflage 500 Stück) erhältlich ist. Somit ist jedes Vinyl eine einmalige/exklusive Sache. Da Moonseeds eine Gemeinschaftsveröffentlichung mit dem australischen Label Blown Music ist, sind dort ebenfalls noch auf grünem Vinyl 100 limitierte Exemplare erhältlich.

Die drei Songs Earth, Sun und Moon sind ein einmaliges Projekt dreier begnadeter Musiker (innen). Zum Ende der Europatour der australischen Psych Rock Band Seedy Jeezus 2018 besuchte deren Gitarrist Lex Waterreus die beiden Electric Moon Protagonisten Komet Lulu und Sula Bassana. Was machen denn gleichgesinnte Musiker/innen, wenn sie zusammenkommen. Ja richtig, sie improvisieren etwas im Studio und fix sind dann ein paar Songs fertig. In diesem Fall eben die Songs Earth, Sun und Moon. Diese wurden 2018 nicht nur aufgenommen, sondern auch noch bearbeitet … und dann blieben sie liegen, wie es manchmal so bei vielbeschäftigten Musikern ist.

Allerdings befanden sich Seedy Jeezus 2023 erneut auf Europatour und Lex Waterreus besuchte Sula Bassana erneut. Man erinnerte sich und nahm in dieser Zeit ein paar zusätzlich und spärliche Overdubs auf. So waren die Songs endlich nach fünf Jahren fertiggestellt und so konnte anschließend Mastering-Legende Eroc (Ex-Grobschnitt) den Songs den letzten Schliff geben und fertig war das Album. Nun ist es so weit, dass der (Mond)Samen endlich aufgegangen ist und das gleichnamige Album über das eigene Label Sulatron Records von Sula Basana (aka Dave Schmidt) erblüht.

Musikalisch kommt es einem wie ein Ausflug in den Orbit, beginnend auf der Erde / Earth (die A-Seite der Platte und mit über 21 Minuten der längste Song) und dann wie Ikarus zur Sonne / Sun (mit knappen 7 Minuten der kürzeste Song, allerdings ist es auf der Sonne ja auch empfindlich heiß) und back to the Moon vor. Eine außergewöhnliche Reise dreier fest im Psych Rock verankerter Protagonisten, die den geneigten Hörer sicherlich mit ihren Moonseeds total wegbeamen werden.

Also, beam me up Scotty, sorry Dave und zeig mir das Universum, wo die Mondsamen aufgehen. Vielleicht hat ja vorher schon der eine oder andere Fan zarte Pflänzchen geerntet und inhaliert etwas beim Genuss dieser Platte. Die wird ihn allerdings auch ohne sonstige psychedelische Beigaben wegbeamen, dafür garantiere ich!