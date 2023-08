Mosh City Festival 2023: das Line-Up für den 09.11.2023 im Lido Club Berlin steht

Das Berliner Record Label Out Of Line Music ist stolz, zum zweiten Mal das Mosh City Festival in Berlin zu präsentieren. Nach einem erfolgreichen Festivaldebüt 2022, ist Mosh City zurück mit einem erstklassigen Mix aus etablierten internationalen Acts und bringt mit aufstrebenden Newcomer Bands frischen Wind in die Szene und in die deutsche Hauptstadt.

Out Of Line Music schreiben dazu:

„Es war nun länger still um das Mosh City Festival, doch im Hintergrund war sehr viel los, es hat sich einiges getan und wir haben endlich gute Neuigkeiten für Euch: Das Line-Up für Mosh City 2023 steht.

Line-Up:

Unearth (US)

Our Hollow, Our Home (UK)

Elwood Stray (DE)

Abbie Falls (CZ)

Consvmer (DE)

Leave. (DE)

Also macht Euch bereit für den Moshpit und feiert mit uns am 9. November im Lido Club Berlin die Liebe zur harten Musik!

>> Early Bird Tickets <<

Das diesjährige, exklusive Fan Ticket beinhaltet ein brandneues, grünes Mosh City Lanyard und ist nur noch bis zum 30.09. zum Special Early Bird Preis von 29,99 € und ohne zusätzliche VVK-Gebühr erhältlich!

Doors: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Die Bands:

Nach ihrer Gründung 1998 wurden Unearth schnell eine der bedeutsamsten Bands der amerikanischen Metalcore Szene. So kombinieren ihre Liebe zum europäischen Death Metal mit amerikanischen Thrash und Hardcore. In ihrer nunmehr 25-jährigen Karriere spielten sie unzählige Gigs und Festivals auf verschiedenen Kontinenten, verkauften tausende von Platten und inspirierten einige der wichtigsten Bands der modernen Metal Szene. Wir sind stolz, die Jungs als Headliner des Mosh City 2023 ankündigen zu können!

Nach vielen Festivalauftritten und einer Tour mit Attila gehören die Briten von Our Hollow, Our Home mittlerweile zu einer der erfolgreichsten Bands der UK Metal Szene. In den letzten fünf Jahren haben sie bewiesen, dass harte Arbeit sich auszahlt und wir freuen uns sehr, sie dieses Jahr auf der Mosh City Bühne begrüßen zu dürfen.

Out Of Line Familienmitglied Elwood Stray sind eine Erfolgsgeschichte für sich und haben sich in Rekordgeschwindigkeit einen Namen in der Metalcore Szene gemacht. Nach ihrem erst dieses Jahr erschienenen Debütalbum brechen die Jungs bald zur Tour mit Rise Of The North Star auf und machen dabei einen Stopp in Berlin um beim Mosh City Festival zu spielen.

Aus dem Herzen Europas aufstrebendes Powerhouse Abbie Falls bringen uns ihre unbarmherzig heftigen Breakdowns und krassen Riffs von Prag nach Berlin. Die Jungs haben uns mit ihrem harten Sound und ihren alltagsnahen Texten überzeugt und werden auch euch zum Moshen und Spin-Kicken bringen.

Out Of Line Act Consvmer liefern uns und unserem Trommelfell eine weitere Portion heftigster Klänge mit ihrem einzigartigen Mix aus Progressive Metal, Beatdown und Metalcore. Musikalisch wie lyrisch kennen diese Jungs absolut keine Grenzen und während sie an ihrem neuen Album arbeiten, werden sie uns im November beim Mosh City beehren.

Und zu guter Letzt bringt die deutsche Newcomer Band und jüngstes Out Of Line Mitglied Leave. mit ihren eher melodischen, hoch emotionalen Sounds frischen Wind auf die Bühne. Noch recht neu in der Szene haben die Jungs sich schon eine beträchtliche Fanbase aufgebaut und haben bisher Acts wie Polaris, Bad Omens und Ghostkid bei ausverkauften Konzerten supported.“