Buchtitel: Heavy Metal B(r)ands: Was Wir Von Metalbands Über Marketing Lernen Können

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 272 Seiten

Genre: Heavy Metal, Marketing, Musik

Release: 23.05.2023

Autor: Dr. Nico Rose und Götz Ulmer

Link: https://www.m-vg.de

Verlag: Redline Verlag

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-86881-919-9

Das Subgenre Metal entpuppt sich als hochprofessionelle Marketingnische. Ganz überraschend dürfte das für viele Metalheads nicht sein. Das Wort Mainstream ist zwar verteufelt, schaut man sich unsere Szene jedoch an, wird man feststellen, dass hier keine Amateure arbeiten und es am Ende des Tages doch wichtig ist, ein Plus zu generieren. Festivals wie das Wacken oder die Kreuzfahrt 70.000 Tons Of Metal ist eine Marke, die auch jeder nicht Metalangehörige kennt. Gleiches gilt für die Speerspitzen der Bands wie Iron Maiden, Metallica oder Rammstein. Die Namen werden aus der Subkulur getragen und bilden leistungsstarke Unternehmen. Dr. Nico Rose und Götz Ulmer haben sich in dem Buch Heavy Metal B(r)ands: Was Wir Von Metalbands Über Marketing Lernen Können dieses Themas angenommen, sich, professioneller als mein Einstieg, mit dem Thema intensiv befasst und auf über 270 Seiten verschriftlicht. Seit dem 23.05.2023 ist das Buch über den Redline Verlag verfügbar und soll heute unser Thema sein.

Bereits auf der ersten Seite bringen sie es auf den Punkt. Metal Und Moneten, ohne Moos nix los. Eine Wahrheit, die man einfach schlucken muss, auch wenn man sie als Headbanger gerne weit von sich weist. Authentisch wie unsere Musik führen die beiden Autoren durch die Seiten. Witzig, mit einem klaren Fokus aufs Thema Marketing, ziehen sie mich persönlich schnell in den Bann. Ein Zauberwort ist Merchandising. Seit Jahren werden Bandlogos auf alles gedruckt, was nur irgendwie bedruckt bar ist. Eigene Spirituosen sind keine Seltenheit, Kleidungsstücke in allen Formen und Größen sind Standard und gehören einfach dazu. Die Kapitel führen über Bands und zeigen ihre Vorgehensweise auf, wie ihr System in der Finanzwelt funktioniert. So startet Heavy Metal B(r)ands: Was Wir Von Metalbands Über Marketing Lernen Können mit Innovieren Mit Black Sabbath (Wenn Du Es Erfunden Hast) und Explorieren Mit Metallica (Wenn Du Der Marktführer Bist Und Dir Eh Alles Erlauben Kannst). Ihr seht schon, die blanke Wahrheit wird liebevoll in humorvolle Passagen gesteckt, die den Leser bei der Hand nehmen und nicht selten zum Schmunzeln bringen. Jeder findet da sein Lieblingspart zum Beispiel mit Konservieren Mit Iron Maiden (Wenn Du Alles Wie Immer Machst) oder Integrieren Mit Motörhead (Wenn Du Der Bist, Den Alle Liebhaben). Das sind nicht die einzigen Schulterschlüsse, auch Kiss, Ozzy, Megadeth, Dream Theater oder Manowar werden mit ihren Strukturen bedacht und durchleuchtet.