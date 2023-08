Heavy Lungs: zeigen mit „Head Tilter“ nächste Single aus „All Gas No Brakes“

Die Punk-/Noise-Rock-Band Heavy Lungs aus Bristol, UK enthüllt das Video zu ihrer neuen Single Head Tilter. Es ist die nächste Auskopplung aus ihrem Debütalbum All Gas No Brakes, das am 29. September 2023 über Alcopop! Records auf limitiertem, von der Band signiertem Acid Green-Vinyl erscheinen wird.

Frontmann und Sänger Danny Nedelko (Ja, DER Danny Nedelko, über den Idles einen Song geschrieben haben!!!) kommentiert den Song: „Head Tilter handelt von dem durchdringenden Gefühl der Schuld, das mit dem Wiederholen der gleichen Fehler einhergeht, und dem Entschluss, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Der Song ist treibend und ein hypnotisches Stück. Die Drei ist eine Glückszahl, heißt es, und das ist unsere dritte Single, also denke ich, dass es dir Glück bringen wird, sie dir anzuhören. Man sagt ja auch, dass Alter nur eine Zahl ist. Die Leute denken wirklich viel über Zahlen nach. Vielleicht ein bisschen zu viel. Wie auch immer, Head Tilter rockt für 3 Minuten und 54 Sekunden und jetzt sind es 83.518 Minuten und 29 Sekunden, bis unser Album herauskommt.“

Der Track wird von einem Video begleitet, das von der Band selbst produziert und inszeniert wurde. Sie nahmen ihren inneren Dämon mit auf einen lustigen Tages- und Nacht-Ausflug zum Dreh. Inspiriert von der Textzeile „My head’s so big / I can feel it tilt“ kam die Band auf die Idee, einen übertrieben großen, überdimensionierten Kopf zu bauen, um die schlechteste mögliche Version von sich selbst darzustellen. Sie verwendeten die visuellen Effekte des Animators Joe Cappa im Film „Frank“ als Ausgangspunkt.

„Der Kopf wurde von unserem guten Freund und Kollaborateur Rosie Lea gebaut, der auch das Covermodel unseres kommenden Albums ist“, sagt die Band über das Konzept. „Wir haben beschlossen, das Video selbst zu drehen, damit wir so nah wie möglich an das herankommen konnten, was in unseren Köpfen war – Wortspiel beabsichtigt. Es hat Spaß gemacht und war herausfordernd, aber letztendlich belohnend wie die Hölle. Wir haben alles an einem spaßigen Tag gedreht, der in die Nacht überging, als Realität mit dem Video selbst verschwamm“, so die Band zum Clip.

„Wir haben das Ganze mit einer montierten 360-Grad-Kamera gedreht, was Vor- und Nachteile mit sich brachte. Das Hauptproblem bestand darin, sie zu verbergen, ohne den Kopf zu zerstören oder die Aufnahme zu opfern, aber dieser Ansatz ermöglichte es uns, verschiedene Perspektiven zu schaffen und mit Aufnahmen zu spielen, um einen zentralen Fokus, aber auch einen fast übelkeitserregenden Unterton zu erzeugen. Eine Aufnahme wurde verwendet, um den Kopf zu zentrieren, und dann wurde diese Perspektive später verändert, um die Umgebung in einen schwindelerregenden Strom des Unsinn zu verwandeln. Vergiss das Mattel Cinematic Universe und tauche ein in das HeavyLungsverse!“

Der neue Track folgt der Lead-Single Dancing Man und dem Albumtiteltrack All Gas No Brakes, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden. Das Debütalbum All Gas No Brakes erscheint am 29. September 2023 über Alcopop! Records.