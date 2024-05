Dirkschneider: feiern das 40-jährige Jubiläum des legendären „Balls To The Wall“-Albums mit ausgedehnter Europatour

Die deutschen Heavy-Metal-Heroen U.D.O. haben dieses Frühjahr eine enorm gutbesuchte, vielerorts ausverkaufte Europatour zu ihrer aktuellen Erfolgsscheibe Touchdown hinter sich gebracht. Als Nächstes stehen ausgewählte Festivaltermine auf ihrem Spielplan, bevor der Fünfer seinen Triumphzug auch in Nordamerika fortsetzen wird. Zwei jener Festivalauftritte wird er dabei unter dem Banner Dirkschneider absolvieren.

Dirkschneider? Ein Name, hinter dem sich nicht einfach nur die zweite Inkarnation U.D.O.s, der Band Udo Dirkschneiders, befindet. In dieser Form zollt sie nämlich ausschließlich der musikalischen Vergangenheit ihres legendären Gründers und Sängers Tribut. Udo war, ebenso wie Peter Baltes, der mittlerweile den Posten am U.D.O.-Bass übernommen hat, über viele Jahre hinweg als Songschreiber maßgeblich am Erfolg der szeneprägenden Formation Accept, die er in den 70ern selbst gründete, beteiligt. In jener Schaffensphase der deutschen Heavy-Metal-Institution entstand u.a. ein gewisses Werk, dem der Titel Balls To The Wall gegeben wurde.

Das Motto Balls To The Wall [dt. so viel wie „mit aller Kraft“] trifft definitiv auch auf die aktuelle Dirkschneider-Besetzung, der zudem das trommelnde Uhrwerk Sven Dirkschneider sowie die begnadeten Gitarristen Andrey Smirnov und Fabian „Dee“ Dammers angehören, zu. Umso passender, dass kürzlich das 40-jährige Jubiläum des ursprünglich Ende 1983 veröffentlichten und zudem meistverkauften und bekanntesten Accept-Studioalbums mitten in die vorherrschende Hochphase der Truppe fiel. So möchte die Band es sich natürlich nicht nehmen lassen, die gesamte Platte live zum Besten zu geben, um deren Ehrentag nachträglich zu feiern – und das alles AUF TOURLÄNGE im Frühjahr 2025!

Udo blickt gespannt auf die prestigeträchtigen Termine: „Ich freue mich wahnsinnig darauf, DEM Erfolgsalbum meiner Band Accept noch mal Tribut zu zollen. Zusammen, mit Peter Baltes an meiner Seite, das Album Balls To The Wall in seiner Gesamtheit auf die Bühne zu bringen, wird mit Sicherheit ein großes Highlight meiner Karriere!“

Nach rund 45 Minuten Balls To The Wall soll es das aber noch nicht gewesen sein: Neben Kultsongs wie dem Titelstück, London Leatherboys, Love Child oder der Abschlussballade Winterdreams werden Dirkschneider auch einige musikalische Überraschungen ins Programm packen und zudem ihrer Live-Szenerie ein neues Gesicht verpassen. Es ist also alles bereit, um die Auftritte anlässlich des 40. Geburtstags dieses unbestreitbaren Accept-Meilensteins zu unvergesslichen Abenden für alle Heavy-Metal-Fans werden zu lassen.

Tickets für die Deutschland-Shows gibt es ab sofort exklusiv bei eventim, ehe der allgemeine Vorverkauf für die insgesamt 25 Termine am Mittwoch, den 15. Mai, um 12.00 Uhr starten wird.

Weitere Infos: https://udo-online.de/tourdates.html

Balls To The Wall – 40th Anniversary Tour

Präsentiert von Contra Promotion & Metal Hammer

26.02.2025 AT Wien – SiMM City

27.02.2025 DE München – Backstage

28.02.2025 DE Leipzig – Haus Auensee

01.03.2025 CZ Prag – SaSaZu

02.03.2025 HU Budapest – Barba Negra

04.03.2025 RO Bukarest – Quantic Club

06.03.2025 PL Krakau – Klub Studio

07.03.2025 PL Warschau – Progresja

08.03.2025 LT Vilnius – Kablys

10.03.2025 FI Helsinki – Kulttuuritalo

11.03.2025 FI Tampere – Tavara-asema

13.03.2025 NO Oslo – Rockefeller

14.03.2025 SE Göteborg – Trädgår’n

16.03.2025 DE Berlin – Huxleys Neue Welt

17.03.2025 DE Frankfurt – Batschkapp

18.03.2025 BE Antwerpen – Trix

19.03.2025 FR Paris – Le Trabendo

21.03.2025 ES Pamplona – Sala Totem

22.03.2025 ES Murcia – SaLa Gamma

23.03.2025 ES Barcelona – Razzmatazz 2

25.03.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

26.03.2025 DE Stuttgart – LKA Longhorn

27.03.2025 DE Oberhausen – Turbinenhalle

28.03.2025 DE Hamburg – Große Freiheit 36

29.03.2025 DE Geiselwind – Eventhalle

Weitere kommende Dirkschneider-Livetermine:

03.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air *Ausverkauft*

Dirkschneider / U.D.O. sind:

Udo Dirkschneider – Gesang

Andrey Smirnov – Gitarre

Fabian „Dee“ Dammers – Gitarre

Peter Baltes – Bass

Sven Dirkschneider – Schlagzeug

