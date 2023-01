Dirty Sound Magnet: gehen ab 27.01.2023 auf Tour mit Terminen in deutschen Locations

Dirty Sound Magnet, die Psychedelic Rocker aus der Schweiz, gehen auf eine ausgedehnte Tour. Vom 27.01.2023 bis zum 04.02.2023 sind sie täglich an einem anderen Ort in Deutschland zu sehen und zu hören.

Im Februar entfliehen sie Europa und werden das mexikanische Publikum begeistern, bevor sie im März, nach Zwischenstopp in Basel, auf ausgedehnte Tour rüber auf die Insel ins Vereinigte Königreich gehen. Nach Zwischenstopp in Lausanne dürfen sich die Niederländer Ende April auf drei Konzerte des tollen Trios freuen!

Das Power Trio Dirty Sound Magnet hat im März letzten Jahres sein drittes Studioalbum, einfach kurz betitelt DSM III (hier geht es zum Review meines Kollegen René), herausgebracht. Wir durften letztes Jahr beim intimen Konzert in der Kreativkonzert (hier) live dabei sein. Wer einen sehr intensiven Konzertabend mit Psychedelic Rock / Alternativ Rock erleben möchte, sollte unbedingt ein Konzert der Tour der Schweizer Dirty Sound Magnet besuchen!

Hier die Tourdates im Einzelnen:

Fri, JAN 27 P8 Karlsruhe, Germany

Sat, JAN 28 City Club Augsburg Augsburg, Germany

Mon, JAN 30 Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt Munich, Germany

Tue, JAN 31 Rosenkeller e.V. Jena, Germany

Wed, FEB 1 Cassiopeia Berlin, Germany

Thu, FEB 2 Nochtspeicher Hamburg, Germany

Fri, FEB 3 Shiva Bremerhaven, Germany

Sat, FEB 4 Rare Guitar Münster, Germany

Thu, FEB 16 Beat 803 Puebla, Mexico

Fri, FEB 17 Bajo Circuito – Multiforo Urbano Mexico, Mexico

Sat, FEB 18 Vintach Rock Coacalco Ciudad de México, Mexico

Sun, FEB 19 Mezcaleria pachupa Santiago de Querétaro, Mexico

Tue, FEB 21 Nandas 78 Bar Monterrey, Mexico

Wed, FEB 22 McMullens Saltillo, Mexico

Thu, FEB 23 Bunker 57 San Luis Potosí, Mexico

Fri, FEB 24 Foro Live At bar & stage Aguascalientes, Mexico

Sat, FEB 25 Anexo Independencia Guadalajara, Mexico

Sat, MAR 11 Sommercasino Basel, Switzerland

Wed, MAR 15 The Pig Hastings Hastings, United Kingdom

Thu, MAR 16 The Vic Swindon, United Kingdom

Fri, MAR 17 The Chameleon Nottingham, United Kingdom

Sat, MAR 18 Bootleg Social Blackpool, United Kingdom

Sun, MAR 19 The New Adelphi Club Hull, United Kingdom

Tue, MAR 21 Classic Grand Glasgow, United Kingdom

Wed, MAR 22 Sneaky Pete’s Edinburgh, United Kingdom

Thu, MAR 23 Anarchy Brew Co Newcastle upon Tyne, United Kingdom

Fri, MAR 24 The Tin Music and Arts Coventry, United Kingdom

Sat, MAR 25 West Hampstead Arts Club London, United Kingdom

Sat, APR 1 Espace 44 Lausanne, Switzerland

Thu, APR 20 De Bosuil Weert, Netherlands

Fri, APR 21 De Kroepoekfabriek Vlaardingen, Netherlands

Sat, APR 22 Slachthuis Haarlem Haarlem, Netherlands

Hier könnt ihr eure Tickets direkt bestellen.