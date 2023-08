Buried aus Unternesselbach

Seit dem Januar 2022 gibt es die Band Buried aus dem mittelfränkischen Unternesselbach. Auf Deutsch bedeutet buried „begraben“ – aber das sind die Jungs auf keinen Fall – eher heiß auf Gigs und Auftritte. Zur Band gehören: Sänger Stefan Pfundt, Kai Tepperies am Bass, am Schlagzeug Eric Bärthlein, Lead Gitarrist Andreas Reich und an der Rhythmus-Gitarre Bennit Busch. Gegründet hat sich die Combo aufgrund ein paar Biere und dem gemeinsamen Gitarrenjammen von Bennit Busch und Kai Tepperies im Unternesselbacher Jugendraum. Nach ein paar Liedern stellten sie fest, dass sie ganz gut miteinander harmonieren, und so kam die Idee, eine Band zu gründen.

Nach einiger Zeit fanden sie schließlich auch die passende Besetzung für Lead-Gitarre, Schlagzeug und einen Sänger. Als Erstes hieß es aber: weitere Instrumente kaufen! Dann konnten die ersten Proben beginnen. Während ein Teil der Band schon Erfahrungen sammeln konnte, war es für die anderen absolutes Neuland. Mit viel Spaß, Engagement und unzähligen Proben machte man sich an die ersten Auftritte. Acht Konzerte haben die Jungs schon gespielt und Buried wollen auf jeden Fall immer besser werden. Zumal der Sänger dabei ist, eine professionelle Gesangsausbildung zu absolvieren.

Zum Buried-Repertoire gehören Coverversionen aus den Bereichen Hard Rock, Punk Rock und Heavy Metal. Dieses Jahr haben Buried auch angefangen, einen ersten eigenen Song zu schreiben – der in Richtung Thrash- und Heavy Metal tendiert. Musikalische Vorbilder von ihnen sind Metallica, Avenged Sevenfold, Iron Maiden und Motörhead.

Der nächste größere Gig fand am 3. Juni 2023 beim Unternesselbacher Open Air statt. Eine Steigerung zu Geburtstagsgigs oder Auftritten im Jugendtreff. Buried wollen erst mal Erfahrungen sammeln, Gagen sind ihnen eher nebensächlich. Das nächste größere Ziel der Band ist ein Auftritt im Eventzentrum Geiselwind, im benachbarten Unterfranken. Nach der Frage, wo die Band denn gerne mal spielen wolle, kam prompt „auf den großen Festivals der Szene wie Wacken und Summerbreeze„. Auch wenn das ein langer Weg ist, ist es doch schön, wenn man noch Träume hat! Bennit Busch zeigt sich bisher zuversichtlich „Dafür, dass wir erst ein Jahr zusammenspielen, sind wir schon ganz gut dabei!“ Immer das große Ziel vor Augen – da kann doch gar nix schiefgehen!