Kataklysm – Goliath

Artist: Kataklysm

Herkunft: Montreal, Québec, Kanada

Album: Goliath

Spiellänge: 40:56 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 11.08.2023

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://www.kataklysm.ca/

Bandmitglieder:

Gesang – Maurizio Iacono

Gitarre – Jean-François „JF“ Dagenais

Bassgitarre – Stéphane Barbe

Schlagzeug – James Payne

Tracklist:

Dark Wings Of Deception Goliath Die As A King Bringer Of Vengeance Combustion From The Land Of The Living To The Land Of The Dead The Redeemer Heroes To Villains Gravestones & Coffins The Sacrifice For Truth

Nach Unconquered von vor drei Jahren gibt es von der kanadischen Dampfwalze Kataklysm dieser Tage neues Material, welches unter anderem auf dem Party.San Open Air vorgestellt wurde. Das neue Wurfgeschoss heißt Goliath, kommt auf zehn Tracks und agiert dabei äußerst tödlich. In den 40 Minuten zelebrieren die Nordamerikaner um Sänger Maurizio Iacono bissige Vocals, gewohnt niederträchtige Trigger und bestialische Riffs, die jede Kehle durchtrennen. Das Quartett agiert, man darf schon sagen natürlich, unter der Nuclear Blast Flagge, die feste musikalische Heimat der Männer aus Montreal. Seit dem 11.08.2023 dreht Goliath seine Kreise und lebt von einem typischen David gegen Goliath Artwork. Weitere Klischees des Zwergenaufstands werden aber nicht deutlich. Kataklysm stampfen selbstbewusst durchs Set und lassen keine Zweifel an der Platte aufkommen.

Mit dem Intro Track Dark Wings Of Deception bricht die Brechstange das 15. Kapitels der Death Metal Recken auf. Ohne Vorlauf gibt es direkt was auf die Ohren und an den Hals. Feuer frei – Kataklysam bleiben bissig und gehören alles andere als zum alten Eisen. Agil und willig drücken sie einen unbarmherzigen Sound aus der Anlage. Die scharfe Klinge dringt tief in das Gewebe und durchtrennt auch mühelos größere Knochen. Aufgenommen wurde Goliath in den JFD Studios in Dallas, Texas und Studio City, Kalifornien sowie in The Cabin in Orlando, Florida, von J-F Dagenais. Wer vom Dark Wings Of Deception noch nicht abgeholt wurde, bekommt es mit dem Titeltrack Goliath zu tun. Im Anschluss wartet einer der Höhepunkte, der es auf Anhieb ins Live Set geschafft hat. Die As A King ist ein Spagat aus alten Hooks und der etwas modernen Ausrichtung der vier Musiker. Das kann man wiederum über den gesamten Longplayer behaupten. Fans der Kultalben Shadows & Dust und Serenity In Fire kommen voll auf ihre Kosten, ohne dass neuere Anhänger der Meditations und Unconquered Ära vergrault werden. Alte Tugenden mit einem frischen Sound und wilde Trigger funktionieren bei Kataklysam eben immer noch am besten. Der Groove kann weiter mitgenommen werden. Bringer Of Vengeance oder auch From The Land Of The Living To The Land Of The Dead klingen ordentlich in den Ohren. An Intensität verliert Goliath in keiner Sekunde. Gravestones & Coffins und The Sacrifice For Truth knallen mit Schwung die Tür zu.