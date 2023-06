Loki Lonestar: präsentiert erstes Musikvideo vom aktuellen Album

Loki Lonestar, der einsame Schamane im Punkpelz, hat sein Album Tricksterland – Le Voyage rausgebracht – irgendwo zwischen Electro, Rock und Metal angesiedelt. Die einen nennen es Industrial, die anderen schlichtweg Wahnsinn. Loki Lonestar ist eben eine Kategorie für sich selbst.

Not Me ist das erste Musikvideo des aktuellen Albums und zeigt eine tiefgründige, kunstvolle Auseinandersetzung mit Themen wie Herkunft, Kolonialisierung, Religion. Der „weiße Mann“ und der „schwarze Mann“ zusammen in einem Raum – was geht in ihren Köpfen vor, wie ist ihre Geschichte miteinander verflochten?

Das faszinierende Musikvideo gibt es hier zu sehen: