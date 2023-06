Skynd: veröffentlichen neue Single + Video „Edmund Kemper“

Das von True Crime und Industrial inspirierte Duo Skynd ist das düster-kreative Ventil und Alter Ego der Leadsängerin Skynd und des Produzenten und Multiinstrumentalisten Father. Das Duo ist dafür bekannt, dass es sich von unerklärlichen und brutalen Kriminalfällen und den Mysterien, die ungelöste Todesfälle umgeben, inspirieren lässt und diese in Songs verwandelt, die die dunkle Seite der menschlichen Psyche beleuchten. Dabei wird stets jegliche Verherrlichung vermieden. Die bisher erschienenen Songs sind jeweils in EPs zusammengefasst und nach nummerierten Kapiteln geordnet.

Mit der Veröffentlichung der neuen Single Edmund Kemper und dem dazugehörigen Video, das unter der Regie von Anique Wild entstanden ist, schließen Skynd Kapitel IV ab. Mit von der Partie ist ein mysteriöser Gast-Gitarrist, dessen Identität – ganz in Skynd-Tradition – nicht preisgegeben wird.

Auf die Frage, warum gerade dieser Fall so interessant für sie ist, antwortet Leadsängerin Skynd: „Es gibt ein Detail in dieser Geschichte, das mir im Gedächtnis geblieben ist und meine Kreativität angeregt hat, über Edmund Kemper zu schreiben. Als kleiner Junge spielte Kemper gerne mit Barbies und anderen Puppen. Er schlug ihnen die Köpfe ab, was ein Geräusch machte, das er mit ‚Plopp‘ beschrieb. Wenn ich True Crime in meine Musik übertrage, habe ich immer eine visuelle Vorstellung und die Puppen mussten auf jeden Fall in dem Video vorkommen. Es war mir wichtig, die Enthauptung der Puppe zu zeigen, weil sie seine Verbrechen veranschaulicht.“

Regisseurin Anique Wild fügt hinzu: „Ich hatte die große Ehre, den neuen Song von Skynd in eine visuelle Welt zu übertragen. Eine irrsinnige Geschichte über ein brutales Monster, das in der Außenwelt nicht hätte normaler erscheinen können. Das Video soll die Werte des Songs auf eine künstlerische und visuelle Art und Weise vermitteln. Finde die Geschichte hinter der Geschichte – versuche, hinter den Vorhang zu schauen.“

Das Video kann man sich hier anschauen:

Skynd haben kürzlich eine ausgedehnte Tournee durch Kontinentaleuropa und Großbritannien im Vorprogramm von Ice Nine Kills abgeschlossen. Nun kündigt die Band ihre Headline Tour für den kommenden Herbst an, die 19 Shows in elf Ländern umfassen wird.

Skynd erklärt: „Wir haben unsere Show auf die Ice Nine Kills Tour gebracht. Jetzt laden wir euch ein, tiefer in eure dunkle Seite einzutauchen, falls ihr euch traut…“

Fans, die sich in die Skynd-Mailingliste eintragen, können am exklusiven Ticket-Vorverkauf teilnehmen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 21. Juni, um 10 Uhr. Tickets gibt es auf skynd-music.com/live.

Hier die deutschen Shows:

03.11. Leipzig, UT Connewitz

06.11. Wien, Arena

08.11. München, Technikum

10.11. Berlin, Hole 44

17.11. Hamburg, Grünspan

19.11. Köln, Kantine

21.11. Frankfurt, Batschkapp

Über Skynd:

Wir alle verbergen etwas hinter der Fassade, die wir der Welt zeigen. Vielleicht ist es ein unausgesprochener Fetisch. Vielleicht ist es ein begehrliches Verlangen. Oder es könnte einfach die Art von Dunkelheit sein, die wir im Vorbeigehen erahnen, aber nicht wirklich greifen können. Skynd schälen diese Schichten ab und enthüllen, was darunter lauert, in all seiner schmerzhaften Pracht.

Skynd veröffentlichten Chapter I im Jahr 2018, gefolgt von Chapter II im Jahr 2019 und schlossen Chapter III mit Chris Watts ab, das auf die Veröffentlichungen von Michelle Carter und Columbine folgte. Chapter III verzeichnete bereits 31 Millionen Aufrufe auf YouTube und setzte die Erforschung der dunkelsten und verstörendsten Teile der menschlichen Psyche fort, gemäß der Überzeugung des Duos, dass „diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, dazu verdammt sind, sie zu wiederholen.“ Weitere Veröffentlichungen waren Armin Meiwes und John Wayne Gacy. Als Special Guests waren u.a. Hip Hop Künstler Bill $aber und Korn Sänger Jonathan Davis vertreten. Edmund Kemper bringt Kapitel IV zum Abschluss.

