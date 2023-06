PowerStroke: veröffentlichen Video zur Single „Show Me A Sign“

Nachdem sie zwei Jahre in Folge beim renommierten Alcatraz Open Air Festival gespielt haben, absolvieren PowerStroke diesen Sommer eine Tour mit Evil Dead, mit Shows in Deutschland und Österreich. Außerdem werden sie im September ein neues Album mit dem spannenden Titel Diamonds Made Of Scars veröffentlichen, das sowohl auf CD als auch auf Vinyl erscheinen wird. Im Vorgriff auf die Tour und das neue Album, veröffentlichen PowerStroke ein neues Video zum Titel Show Me A Sign.

Show Me A Sign wurde geschrieben als Aufarbeitung eines schweren Verkehrsunfalls, in den Gitarrist und Bandgründer Maarten Geeraerts im Alter von 19 Jahren verwickelt war und der ihn fast sein Leben gekostet hätte.

Auto kollidiert mit Betonlichtmast

Oosteeklo – Am Freitagabend gegen 23 Uhr ereignete sich in der Ledestraat ein schwerer Verkehrsunfall. Der 19-jährige Maarten Geeraerts kollidierte mit seinem Pkw mit einem Baum und einem Betonlichtmast. Die Feuerwehr eilte sofort zur Rettung, doch es dauerte mehr als eine halbe Stunde, um den verletzten Fahrer aus seinem Auto zu befreien.

Show Me A Sign spiegelt auch die Verbundenheit wider, die Maarten zu seinem Großvater hat, der leider einige Monate vor dem Unfall verstorben war. Dieser war Maartens‘ Held, sein größter Unterstützer und Vorbild im Leben. Trotz seines Todes blieb die Bindung so stark, dass Maarten auch bis heute zutiefst davon überzeugt ist, dass sein Großvater mehr oder weniger als sein Schutzengel fungiert und ihm die Kraft gab, den Unfall zu überleben und die darauffolgende sehr lange Reha zu überstehen.

Kein Geringerer als Jeroen Camerlynck von Fleddy Melculy leistet einen vokalen Beitrag zu diesem Song.

Vor der offiziellen Veröffentlichung ihres neuen Albums werden PowerStroke live auftreten als Support von Evil Dead, der Band des kubanisch-amerikanischen Gitarristen Juan Garcia (Agent Steel, Abbatoir und Body Count).

