Skynd: veröffentlichen neue Single + Video „Heaven’s Gate“

Das von True Crime inspirierte Duo Skynd ist das düster-kreative Ventil und Alter Ego der Leadsängerin Skynd und des Produzenten und Multiinstrumentalisten Father. Das Duo ist dafür bekannt, dass es sich von unerklärlichen und brutalen Kriminalfällen und den Mysterien, die ungelöste Todesfälle umgeben, inspirieren lässt und diese in Songs verwandelt, die die dunkle Seite der menschlichen Psyche beleuchten. Dabei wird stets jegliche Verherrlichung vermieden. Die bisher erschienenen Songs sind jeweils in EPs zusammengefasst und nach nummerierten Kapiteln geordnet.

Nun schließen Skynd Kapitel V mit der Veröffentlichung von Heaven’s Gate ab. Heaven’s Gate war eine religiöse Gruppe, die gemeinhin als Sekte angesehen wird, die 1974 gegründet wurde und vor allem für einen der weltweit größten Massenselbstmorde ihrer Mitglieder im März 1997 bekannt wurde.

Skynd über Heaven’s Gate: „Welche persönlichen und psychologischen Faktoren spielen bei Menschen eine Rolle, die ihr Leben und ihren Willen bereitwillig Sektenführern wie Jim Jones und Marshall Applewhite unterwerfen? Wie können sie nicht erkennen, dass diese Leute völlig verrückt sind? Der Wahnsinn des Sektenführers ist in der Regel nicht offensichtlich, wenn die Person Mitglied der Sekte wird.

Dies ist der zweite Fall, den ich über eine Sekte geschrieben habe. Jim Jones war der erste. Zwei Sekten, die man nicht miteinander vergleichen kann, und doch haben sie einige (oder viele) Parallelen. So unglaublich und bizarr Heaven’s Gate erscheint, es gibt auch heute noch Sekten, die ihren Anhängern eine Gehirnwäsche verpassen. Das ganze Konzept der Sekten fasziniert mich, weil es immer um das Gleiche geht. Normalerweise ist die Übernahme der Freiheit, der Gedanken usw. ein sehr allmählicher Prozess. Und das Wegnehmen eines kleinen Teils der Freiheit oder der Identität wird nicht als große Sache angesehen. Es ist nur ein kleines Opfer für das große Ganze. Das Problem ist, dass sich diese kleinen Opfer summieren, bis sie zu einem riesigen Haufen von Opfern werden. Aber dann ist man schon so sehr von der Gruppe indoktriniert, dass es einem nicht mehr so wichtig ist. Du hast die Botschaft und die Mission der Gruppe angenommen. Die Gruppe ist jetzt deine ‚Familie‘. Es ist ihr Einfluss, der Dich antreibt, und nicht Deine eigene innere Stimme der Vernunft.

Marshall Applewhite und Bonnie Nettles (bekannt als Do und Ti) waren in der Lage, Mitglieder zu rekrutieren, indem sie sich an Menschen wandten, die von der Gesellschaft und der Religion desillusioniert waren. Heaven’s Gate stieß 1985 zum ersten Mal auf ein großes Problem, mit dem viele prophetische religiöse Führer konfrontiert sind. Als Ti 1985 an Leberkrebs verstarb, stieg ihr Körper nicht gemäß der Theologie von Heaven’s Gate auf. Also musste Do seine Lehren an diesen offensichtlichen Widerspruch zu den Glaubensvorstellungen der Sekte anpassen. Ich persönlich werfe Marshall vor, dass er trotzdem weitergemacht hat, obwohl er wusste, dass es eine totale Lüge war.“

Der renommierte Filmemacher PR Brown, der erneut die Videoregie übernommen hat, fügt hinzu: „Das Video zu Heaven’s Gate zu drehen, war eine einzigartige Herausforderung. Wie zeigen wir den Horror von 39 Menschen, die starben, weil ein Mann sie davon überzeugte, dass sie sich alle in ewige außerirdische Wesen verwandeln würden? Wir wollten Marshall Applewhite als ominöse religiöse Figur zeigen. Dann, im weiteren Verlauf des Videos, wollten wir zeigen, dass alles nur ein Schwindel eines psychisch labilen Mannes war. Skynd führt uns meisterhaft durch die verschiedenen Schichten, als würde man die Schichten einer Zwiebel abziehen, um zur endgültigen Wahrheit zu gelangen.“

Skynd planen derzeit Festivalauftritte für 2024 und haben bereits Auftritte beim Graspop, Full Force, Tons Of Rock und Motorcultor bestätigt. Eine vollständige Liste der Skynd-Auftritte gibt es auf: Skynd-music.com/live/

Wir alle verbergen etwas hinter der Fassade, die wir der Welt zeigen. Vielleicht ist es ein unausgesprochener Fetisch. Vielleicht ist es ein begehrliches Verlangen. Oder es könnte einfach die Art von Dunkelheit sein, die wir unterschwellig wahrnehmen, aber nicht wirklich greifen können. Skynd schälen diese Schichten ab und enthüllen, was darunter lauert, in all seiner schmerzhaften Pracht. Skynd (Gesang) und Father (Produzent und Multiinstrumentalist) beschäftigen sich auf ihren EPs mit einigen der rätselhaftesten, bizarrsten und brutalsten Verbrechen der Geschichte.

2018 veröffentlichten Skynd Chapter I, das die Single Gary Heidnik mit Special Guest Jonathan Davis (Korn) beinhaltete. Chapter II folgte im Jahr 2019 und Chapter III umfasste die Videos Chris Watts, Michelle Carter und Columbine, letzteres mit einem Gastauftritt des erfolgreichen Hip Hop Künstlers Bill $aber. Das darauffolgende Kapitel IV befasste sich mit Armin Meiwes, John Wayne Gacy und Edmund Kemper.

Mit jedem Kapitel setzen Skynd die Erkundung der dunkelsten und beunruhigendsten Teile der menschlichen Psyche fort und folgen ihrer Überzeugung, dass „diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, dazu verdammt sind, sie zu wiederholen.“ Kapitel V begann im August 2023 mit Robert Hansen und wurde mit Bianca Devins im Oktober 2023 fortgesetzt. Heaven’s Gate schließt dieses Kapitel nun ab. Bis heute hat die Musik von Skynd allein auf ihrem Spotify-Kanal 30,5 Millionen Streams erreicht, ihr offizieller YouTube-Kanal hat über 45 Millionen Aufrufe.

