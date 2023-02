The Bellwether Syndicate: veröffentlichen neue Single und Video „Beacons“

Hier findet ihr das aktuelle Video Beacons von The Bellwether Syndicate, aus dem Album Vestige & Vigil, dass am 28.04.2023 erscheinen wird. The Bellwether Syndicate ist eine neue Band von William Faith (Shadow Project, Faith & The Muse…).

The Bellwether Syndicate erforschen mit ihrem ersten Album Vestige & Vigil Lieder über Feiern und Verlust.

Für Fans von: Killing Joke, New Model Army, Lords of the New Church, The Chameleons, Actors, Love & Rockets, Placebo, White Lies

Die in Chicago ansässige Dark-Alternative-Post-Punk-Band The Bellwether Syndicate präsentiert Vestige & Vigil – eine Sicht auf die Welt aus zwei Perspektiven: Vestige – eine Feier dessen, was bleibt, und Vigil: ein Eingeständnis dessen, was verloren gegangen ist. Das Album soll am 28. April 2023 über Nexilis Records, eine Sparte von Schubert Music Europe und Sett Records (Nordamerika), veröffentlicht werden.

Der instrumentale Eröffnungstrack Vestige kündigt sich selbst und seine Absichten kühn an, als ein majestätisches Thema mit symphonischen Schnörkeln über den rollenden Trommeln und der neugierigen Gitarrenfigur vorwärts marschiert und den Ton für den vor uns liegenden Weg vorgibt. Beacons (das auf Platz 2 der deutschen Alternative Charts debütierte) drückt sowohl im Ton als auch in der Strophe sein nautisches Gefühl aus, mit der Set Adrift-Erzählung, die von flüssigen, im Chor gespielten Gitarren und Notsignal-Bass und -Synthesizer unterstützt wird, bevor das Ganze in einen Refrain mit Volldampf mündet, mit klingenden, glorreichen Gitarren, die den pulsierenden Beat und den hochfliegenden Gesang den ganzen Weg nach Hause verfolgen. Noir Thing ist Rock’n’Roll pur, wie ihn die Band sieht, mit purer Attitüde und Bravour, die die Tür eintreten, während der Gesang den Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär schildert und auf das eigentliche Ziel der Geschichte hinführt, das in der Zeile „We’re the syndicate, welcome to the family“ (Wir sind das Syndikat, willkommen in der Familie) beschrieben wird – mafiös und loyal bis zum Schluss. We All Rise ist eine Geschichte der Hoffnung und des Kampfes, des inneren Mutes und der Wut auf das, was sein könnte… Der nachdenkliche Ton der Strophe, der im schreienden Industrial-Refrain des Songs gipfelt, rührt sowohl das Herz als auch den Verstand und ruft uns alle auf, unsere Stimme zu erheben und gehört zu werden. Republik ist ein verführerisches Stück Glam Noir, das einen rauen Swing-Groove mit William Faiths gesungener Stimme verbindet, die ihrerseits eine lyrische Klage über die Erosion der Kommunikation zwischen den Menschen in dieser unruhigen Ära ist, während Sarahs flüssige Gitarren die Darbietung sanft versüßen, bevor der Song in einen sofort einprägsamen, hymnischen Refrain übergeht, da der zeitgemäße Text uns dazu zwingt, „aufzuwachen“ und vom Abgrund umzukehren, solange noch Zeit ist… Clarion leitet den Wechsel in eine Welt warmer, mit Hall durchtränkter Gitarren und Shoegaze-Atmosphäre ein, die von Sarah Rose Faith mit ihrer einzigen Leadstimme auf dem Album beherrscht wird. Der Song ist eine leidenschaftliche Aufforderung an alle, die lange Zeit den Schmerz tief sitzender Ängste verborgen haben, sich zu befreien und aufzublühen – den Halt der Vergangenheit aufzugeben, in der Gegenwart zu schwelgen und auf eine strahlende Zukunft der Gemeinschaft, Stärke, Gegenseitigkeit und des Friedens zuzusteuern. Die tickende Uhr, die Vigil einläutet, ist gleichzeitig ein Hinweis auf das Thema – jemand, dem die Zeit davonläuft… Der Song untersucht das Gefühl, jemanden zu verlieren, während er noch hier ist, und sich mental auf das Schlimmste vorzubereiten. Die nachdenklichen Gitarren des Refrains heben die Gesangsharmonien in den Bereich des Möglichen, während die kristallinen Harmonien des Breaks das dringend benötigte Gefühl der Hoffnung in einer ansonsten düsteren Landschaft vermitteln, die hier im vollen Licht des Tages erscheint. Dystopian Mirror, wo ein unerbittlicher Angriff von kantigen Gitarren, brummenden Synthesizern und Stammesbeats die Bühne für eine Führung durch das Reich des Unwohlseins bereitet, das von den Stimmen in deinem Kopf mit sardonischer Überzeugung ausgespuckt wird… Wetworks nimmt die Waffenkultur aufs Korn und verspottet das Alphamännchen und die Gier nach Waffen dieser Ära, untermalt von Williams „klassischen“ Gitarrensounds, die an einige seiner früheren Arbeiten erinnern und die Erzählung mit offensichtlicher Wildheit unterstützen. Golden Age mit seiner ätherischen Atmosphäre und dem geisterhaften Gesang warnt davor, sich in Nostalgie auf Kosten der verbleibenden Zeit zu verlieren, und liefert einen unvergesslichen, schimmernden Refrain, der den Hörer einhüllt und nicht mehr loslässt – einer der herausragenden Titel des Albums. And If We Miss The Night vermittelt ein Gefühl von angehaltener Zeit, von einer kaputten Uhr und einem Kopf voller bitterer Erinnerungen. Mit einem schleppenden Beat und Gitarren, die einfach in der Luft zu hängen scheinen, hören wir die Klage von jemandem, der eine Verabredung mit dem Schicksal hatte, die nie eingehalten wurde, und die Unfähigkeit, sich selbst zu reflektieren oder diesen Moment hinter sich zu lassen. Der instrumentale Schlusstrack Voltairine bildet das Ende des Openers, wenn auch in einem viel gedämpfteren Ton. Die wirbelnden Synthesizer und der elektronische Puls des Herzschlags machen bald einem aufsteigenden Crescendo Platz, das ein Gefühl von Ruhm und Triumph heraufbeschwört, während sich das Album seinem Ende nähert, das genauso stark ist, wie es gekommen ist.

The Bellwether Syndicate bestehen aus William Faith (Gesang, Gitarren), Sarah Rose Faith (Gesang, Gitarren), Philly Peroxide (Keyboards, Perkussion), Stevyn Grey (Schlagzeug) und Corey Gorey (Gitarren).

William Faith ist ein ehemaliges Mitglied der bahnbrechenden Gothic-Bands Christian Death, Mephisto Walz und Shadow Project und außerdem Mitbegründer von Faith & The Muse. Im Jahr 2010 zog er von seiner Heimatstadt Los Angeles nach Chicago und gründete The Bellwether Syndicate mit seiner Frau Sarah Rose Faith, auch bekannt als Scary Lady Sarah.

Sarah ist selbst eine Underground-Legende und gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten DJs und Club-Promotern der Szene. Sie ist Gastgeberin von Nocturna, der ältesten Gothic-Veranstaltung in Nordamerika, die im Metro in Chicago stattfindet. Die beiden bilden nicht nur den Kern von The Bellwether Syndicate, sondern legen auch oft gemeinsam als The Pirate Twins auf.

The Bellwether Syndicate debütierten 2013 mit der EP The Night Watch, gefolgt von ihrer 2018 erschienenen Single Republik.

Sechs Jahre lang wurde Vestige & Vigil von William Faith produziert, der unter anderem für Jarboe, Clan of Xymox, Bootblacks und Autumn verantwortlich ist, sowie von Chad Blinman (Face To Face, Jarboe, Faith and The Muse). Das Album wurde von William Faith im 13 Studio in Chicago aufgenommen und von Blinman im The Eye Socket abgemischt.

The Bellwether Syndicate online:

https://thebellwethersyndicate.com/