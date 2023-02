A Cloud Of Ravens: veröffentlichen neues Video „Requiem For The Sun“ am 03.02.2023

Neu auf dem Label Nexilis sind die New Yorker von A Cloud Of Ravens. Sie veröffentlichen eine weitere Single aus dem kommenden Album, das den Titel Requiem For The Sun trägt.

A Cloud Of Ravens – Requiem For The Sun

Wenn es ein Aushängeschild für Lost Hymns gibt, dann ist das Requiem For The Sun. Er erinnert mich an Hymnen, die ich als Kind im Kirchenchor gesungen habe, und hat den Titel des Albums inspiriert. Es gibt ein berühmtes Sprichwort aus den 1800er-Jahren, das besagt, dass in einer Welt der heimlichen Desinformation das Sonnenlicht das beste Desinfektionsmittel ist. Das ist die Grundlage für die Botschaft des Songs.

A Cloud Of Ravens – The Blackest Mantra

Es geht um Wachsamkeit und darum, die Motive und Methoden eines Unterdrückers zu verstehen, um sie zu untergraben. Zu akzeptieren, dass die Bemühungen wahrscheinlich lebenslang sind, kann ein dunkler Ort sein. Also, ob in der Gruppe oder allein, finde dein Licht. Ganz gleich, wie rechtschaffen du dich fühlt, es gibt immer jemanden, der dich als Schurken sieht.

Das Album Lost Hyms wird dann am 28.April 2023 erscheinen.

Hier könnt ihr Requiem For The Sun streamen: https://orcd.co/acloudofravens

A Cloud Of Ravens – online:

https://www.facebook.com/acloudofravens