High Desert Queen: kündigen ihre „Europe Summer Tour 2025“ an

Die Desert-Rock-Band High Desert Queen aus Texas wird im Sommer nach Europa kommen, um ihre Fans mit energiegeladenen Shows zu begeistern. Bisher sind Auftritte in den Benelux-Staaten und Deutschland bestätigt, doch es sind weitere Termine in Planung. Wenn das Wetter nicht mitspielt, werden diese Rocker mit ihrer heißen Performance und dem aktuellen Album Palm Reader für ordentlich Schwung sorgen.

High Desert Queen äußern sich dazu: „We can hardly wait to get back on the road, see lots of friends and family, and make some new fans move their heads.“ Sänger Ryan Garney fügt hinzu: „There will be plenty of free hugs and heavy riffs to be had this summer in Europe!“

Anlässlich ihrer Rückkehr nach Europa präsentieren High Desert Queen zudem ein neues Musikvideo zum Song Time Waster, das aus dem Album Palm Reader stammt. Seht es euch hier an:

High Desert Queen – Europe Summer Tour 2025

25 Jul 2025 Karlsruhe (DE) Das Fest

26 Jul 2025 Gent (BE) Gent City Festival

01 Aug 2025 Beelen (DE) Krach am Bach Fest

02 Aug 2025 Porta Westfalica (DE) Festivalkult

03 Aug 2025 Amsterdam (NL) De VerbroederIJ

05 Aug 2025 Bremen (DE) Meisenfrei Blues Club

06 Aug 2025 Recklinghausen (DE) Backyard Club

07 Aug 2025 Hannover (DE) Perle

08 Aug 2025 Sudwalde (DE) MuTaChi Fest

09 Aug 2025 Wedehorn (DE) Eekbook Open Air

10 Aug 2025 Dresden Chemiefabrik

11 Aug 2025 Bamberg (DE) Live Club

13 Aug 2025 Cham (DE) L.A. Club

14 Aug 2025 Kusel (DE) Kinett

15 Aug 2025 Stemwede (DE) Stemweder Open Air

Weitere Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

High Desert Queen kommentieren: „Speaking of being on the road in Europe, we shot the footage for our new music video while on our six week European tour with Fatso Jetson and Mario Lalli and The Rubber Snake Charmers„, erklärt Sänger Ryan Garney. „It was an adventure of two bands sharing a van and getting close and personal, but more importantly, of us getting the opportunity to see how the legends do it. Every day was a new lesson on how to do what we do, and watching them create helped inspire us once we got home when we wrote and recorded Palm Reader. The song Time Waster is one we were playing on that tour, and learning from the masters allowed us to refine the tune to its current state. So it’s only fitting that the video includes clips of us playing it live while touring and meeting new people.“

High Desert Queen sind:

Ryan Garney – Gesang

Phil Hook – Schlagzeug

Morgan Miller – Bass

Rusty Miller – Gitarre

