Madsen: kündigen Headline-Tour zu „Hollywood“ an

Madsen sind vielleicht die quintessenzielle deutschsprachige Live- und Festival-Band. Gestern kündigte das Quartett aus dem Wendland um die Brüder Sebastian, Sascha und Johannes Madsen zusammen mit ihrem Jugendfreund Niko Maurer die Headline-Tour zu ihrem kommenden Studioalbum Hollywood an.

Bei vorerst neun Konzerten in Österreich und Deutschland präsentieren Madsen ihr neuntes Album sowie Songs von den acht vorangegangenen Platten. Album-Vorbesteller*innen hatten bereits die Möglichkeit, Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Ab sofort sind Tickets exklusiv über den Madsen-Shop erhältlich. Der öffentliche Vorverkauf über alle Anbieter beginnt kommende Woche am 21.06.23.

Das neue Album Hollywood erscheint 18. August 2023 über das neue, bandeigene Label Goodbye Logik Records, bisher wurden bereits die Singles Ein bisschen Lärm und Hollywood ausgekoppelt. Bereits kommende Woche Freitag erscheint die dritte Single Heirate Mich.

Madsen – Hollywood Tour 2023

04.10.2023 Wien Arena

05.10.2023 Linz Posthof

01.12.2023 Berlin Columbiahalle

02.12.2023 Köln Carlswerk Victoria

08.12.2023 München Tonhalle

09.12.2023 Frankfurt Batschkapp

16.12.2023 Dresden Alter Schlachthof

17.12.2023 Oberhausen Turbinenhalle

21.12.2023 Hamburg Sporthalle

Allgemeiner Vorverkauf-Start: Mi. 21.06.2023 – 11:00 Uhr

Da muss man nicht mehr viel erklären: Madsen sind eine Marke für sich.

Die Band des namensgebenden Brüdergespanns Sascha, Johannes und Sebastian mit ihrem Jugendfreund Niko Maurer zählt seit fast 20 Jahren zu den erfolgreichsten Live- & Rock-Acts des Landes. Es dürfte gar nicht so einfach sein, eine Rockmusikinteressierte Person zu finden, die Madsen in den letzten 19 Jahren nicht mindestens einmal live gesehen hat. Man könnte sagen: Festivals und Touren gehören zur Quintessenz der Band einfach dazu.

Doch wenn man Madsen nur auf ihre Live-Entertainment-Qualitäten reduziert, wird man der Band bei weitem nicht gerecht: Gerade ihr kommendes, neuntes Studioalbum Hollywood untermauert den Status der Band als eine der wichtigen hiesigen Rockbands, auch auf Platte. Mit Songs voller Empathie, Liebe, Kraft und klarer Kante beweisen Madsen auf Hollywood, dass deutschsprachige Gitarrenmusik alles andere als belanglos ist.

Ob politische Statements oder große Gefühle, die sich auch mal am Kitsch der guten Sorte bedienen, – Madsen-Songs entfachen Emotionen und fühlen sich schnell wie neue Lieblingslieder an. Außerdem, und das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig zu erwähnen: Das familiengeführte Unternehmen Madsen ist eine Zone, in der sich alle wohlfühlen sollen und in der respektloses und unangemessenes Verhalten nicht geduldet wird.

Nur wenige Bands haben es geschafft, sich nicht vom oftmals kaltblütigen Musikgeschäft verderben zu lassen und charakterfest zu bleiben. Egal ob sie mit größten Major-Budgets ausgestattet waren oder, wie ab sofort, ihr eigenes Label Goodbye Logik Records für das neue Album gründen – Madsen ist eine Familienangelegenheit, und wir alle dürfen mitmachen. Das muss man dieser fabelhaften Band aus dem Wendland erstmal nachmachen!

Hollywood, das neue und neunte Studioalbum von Madsen, erscheint am 18. August 2023 über das bandeigene Label Goodbye Logik Records im Vertrieb von The Orchard und Indigo. Das Album erscheint als Limited Edition inkl. Bonus-7″ Vinyl-Single mit zwei weiteren neuen Songs, einem Songbook, einem Backstage-Pass mit Zugang zum kompletten Konzertfilm vom 15 Jahre Madsen-Konzert in der Hamburger Sporthalle von 2019, sowie weiteren Extras. Außerdem sind verschiedene Vinyl-Versionen, CD und MC von Hollywood erhältlich.

Alle Tonträger sind direkt über den Shop der Band unter http://www.madsenmerch.de/ erhältlich. Bei der Headline-Tour zum neuen Album im Herbst spielt die Band in ausgewählten Städten in Deutschland und in Österreich. Der vorläufige Tourabschluss ist am 21. Dezember 2023 in der Sporthalle Hamburg.

