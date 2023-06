Inferno Metal Festival 2024: kündigt erste Bands an

Wir freuen uns, die ersten Künstler für das Inferno Metal Festival 2024 anzukündigen, das vom 28. bis 31. März 2024 stattfinden wird. Bisher haben wir sowohl einige klassische Bands als auch einige der vitalsten und aufregendsten Newcomer ausgewählt.

Wir begrüßen zum Inferno 2024:

Borknagar, Sólstafir, Finntroll, Keep of Kalessin, Misþyrming, Saor, Konvent, Khold,

Crypta, Extermination Dismemberment, Orm, Tilintetgjort, Imbalance, Nakkeknaekker und Horrifier.

Das kultige Inferno Metal Festival wurde 2001 ins Leben gerufen und ist das am längsten laufende Metal-Festival in Norwegen und eines der wichtigsten Extreme-Metal-Festivals der Welt. Wir sind sehr stolz auf diese Position und werden weiterhin norwegischen Metal präsentieren und Bands aus der ganzen Welt nach Norwegen bringen. Das Inferno Metal Festival findet vier Tage lang auf den beiden Bühnen Rockefeller und John Dee der Rockefeller Music Halls sowie in vielen kleineren Clubs in Oslo statt.

Das Festival findet zu Ostern in Norwegen statt, wenn in Oslo nicht viel anderes los ist. Das Festival ist in der Regel ausverkauft und mehr als fünfzig Prozent des Publikums kommen von außerhalb Norwegens. Die Eintrittskarten kommen aus der ganzen Welt, darunter aus China, Australien, Chile, Japan, Taiwan, Kanada, den USA, Kolumbien, Argentinien und vielen anderen Ländern.

Ticketverkauf Inferno Metal Festival: hier

Inferno Metal Festival 2023 – Aftermovie

Inferno Experience

Jedes Jahr besuchen Hunderte von Metal-Fans aus der ganzen Welt das Festival und erkunden Norwegens Hauptstadt Oslo. In den vergangenen Jahren bot das Festival Metal-Fans mehrere Erlebnisse, um die dunkelsten, aber auch schönsten Orte der Stadt zu erkunden und den Enthusiasten einen Einblick in die natürliche Schönheit Norwegens zu geben, die viele norwegische Künstler in der Vergangenheit inspiriert hat und immer noch inspiriert. Bleibt gespannt auf mehr.

Inferno Official Hotel: Clarion Hotel The Hub

Die Inferno-Familie: Publikum und Künstler, Medien und Musikindustrie kommen im offiziellen Festivalhotel Clarion The Hub zusammen, um gemeinsam zu feiern und eine gute Nacht zu verbringen. Die Inferno Music Conference findet am Donnerstag und Freitag tagsüber im Hotel statt. Für Gäste, die im Hotel übernachten, gibt es Oslos bestes Hotelfrühstück bis 11:00 Uhr (das sollten ihr euch nicht entgehen lassen) und freien Zugang zu Schwimmbad und Sauna.

Das Hub hat die beste Lage in Oslo, direkt im Stadtzentrum, neben dem Osloer Hauptbahnhof und dem Airport-Express-Zug – und nur etwa fünf Gehminuten von den Veranstaltungsorten Rockefeller & John Dee, Salt, Kniven, Vaterland, Brewgata und Rock In entfernt. Keine teuren Taxifahrten! Der spezielle Inferno-Rabattpreis gilt für den Zeitraum vom 24. März bis 1. April 2024. Verlängert euren Aufenthalt und erlebt Oslo!

Weitere Informationen zum Hotel findet ihr auf der Website: hier

Alle Infos: https://www.infernofestival.net/