Asinhell: teilen Video zu Album-Track „Island Of Dead Men“

Seit mehr als 20 Jahren steht Sänger und Gitarrist Michael Poulsen an der Spitze der dänischen Rock’n’Roll-Maschine Volbeat, hat acht Alben veröffentlicht, Millionen von Platten verkauft und weltweit Stadien gefüllt. Vor Volbeat gründete Poulsen jedoch die Death-Metal-Band Dominus, die Mitte der 90er Jahre vier schnelle, brutale Alben aufnahm. Als Poulsen die Songs für das 2021er Album Servant Of The Mind von Volbeat zusammenstellte, schrieb er einen Haufen Death-Metal-Riffs und speicherte sie auf seinem Handy. Als er dann mit dem Volbeat-Album fertig war, öffnete er wieder die rostigen Tore von Armageddon und begann, Songs für seine neue Death-Metal-Band Asinhell zu schreiben, deren Debütalbum Impii Hora (lateinisch für „Die gottlose Stunde“) eine Hommage an Poulsens Lieblingsgruppen der alten Schule ist.

Impii Hora wird am 29. September über Metal Blade veröffentlicht. Vorbestellen könnt ihr es hier.

Am 17. August hat die Band den Album-Track Island Of Dead Men veröffentlicht – hier ansehen und anhören:

„Island Of Dead Men war der zweite Song, den ich für das Album geschrieben habe“, sagt Poulsen. „Es ist einer der schnelleren und aggressiveren Songs auf der Platte, aber mit einem groovigen Death-Refrain und einem soliden Mittelteil, der die mächtigen Autopsy huldigt. Enjoy… or don’t!“

Asinhell sind:

Michael Poulsen: Gitarre

Marc Grewe: Gesang

Morten Toft Hansen: Schlagzeug

