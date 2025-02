Cyhra: haben neue Digitalsingle ‚Skin From Bones‘ veröffentlicht

Nachdem Cyhra ihre Anhängerschaft zu Beginn des Jahres mit der gefeierten Superman-Single zu überzeugen wussten, legt das Quintett neue Musik nach. Skin From Bones stellt dabei ihre zweite Veröffentlichung an der Seite ihres Labels Reigning Phoenix Music dar und zeigt die international etablierte Truppe musikalisch obendrein von einer etwas ungewöhnlichen Seite. Von Gitarrist Euge Valovirta abgemischt, wurde der neue Track erneut von Soundexperte Maor Appelbaum gemastert und von Künstler Gustavo Sazes mit dem passenden Artwork versorgt. Skin From Bones ist ein ungefilterter Ausdruck des Befreiens von den Lügen, die wir uns selbst erzählen, und von jeglichen Lasten, die wir mit uns herumschleppen, denn nur wenn wir uns von sämtlichem Schmerz und Irrglauben loseisen, können wir unsere innere Stärke erkennen und wirklich von dieser profitieren.

Der Track ist einerseits ein Kampfschrei, andererseits aber auch ein befreiender Moment, der uns intensiv mit unseren inneren Dämonen und den Unwahrheiten, an denen wir festhalten, konfrontiert. Skin From Bones ist eine kraftvolle Hymne der Selbstfindung, ein Test der eigenen Widerstandsfähigkeit und ein zusätzlicher Antrieb des schmerzlichen, aber dennoch unumgänglichen Heilungsprozesses, der vielen von uns bevorsteht. In vielen Fällen können Verletzungen gar nur vollständig verheilen, wenn man vollständig zur Ruhe kommt und alles bis aufs Minimum herunterfährt.

Musikalisch verpackt haben Cyhra diese Geschichte in donnernde Riffs, die von einer eingängigen Keyboardmelodie angeführt werden, was die Single vorerst einen ‚üblichen‘ Verlauf nehmen lässt. Doch Cyhra wären nicht Cyhra, wenn sie nicht gelegentlich musikalisch zu überraschen wüssten: So hat die Band u.a. eine gerappte Crossover-Strophe in den Track eingearbeitet, die Jake Es Stimme von einer ganz neuen Seite präsentiert. Explosive Breakdowns rütteln die Zuhörerschaft in der Bridge zusätzlich auf und unterstreichen gleichzeitig die thematische Wichtigkeit von Skin From Bones.

„Unsere zweite neue Single ist für Cyhra ein mutiger Schritt in härtere Gefilde, obgleich wir die Melodien sowie die eingängigen Refrains, die unseren Sound prägen, nicht außen vor lassen. Inhaltlich treffen hier Themen wie Robustheit und Selbsterkundung auf raue Intensität und aufrichtige Gefühlswelten. Wir entwickeln uns als Band stetig weiter, weshalb Skin From Bones das beste Beispiel dafür ist, wie wir neue musikalische Gefilde erobern, ohne dabei unsere Wurzeln zu vernachlässigen“, betont Sänger Jake E.

Cyhra live:

22.03.2025 SE Mölndal – Gothenburg Rock Riot