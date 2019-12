Cyhra: präsentieren Guitar Playthrough Video zu ‚Bye Bye Forever‘

Vor Kurzem veröffentlichten die Modern Melodic Metaller Cyhra ihr brandneues Album No Halos In Hell! Die packenden Vocals, gepaart mit harten und doch dynamischen Gitarren, hämmern sich bereits beim ersten Durchlauf in die Gehörgänge und beweisen, dass das Songwriter-Gespann, bestehend aus Jake E (ex-Amaranthe), Jesper Strömblad (ex-In Flames), Euge Valovirta (ex-Shining) und Alex Landenburg (Kamelot) das perfekte Team ist, um euch den Ohrwurmsoundtrack zum diesjährigen Herbst zu liefern.

Heute präsentiert die Band ein weiteres neues Guitar Playthrough Video zum Song Bye Bye Forever. Seht den Clip hier:

Bestellt No Halos In Hell als 2CD-digipak, Vinyl oder Download jetzt hier: https://nblast.de/Cyhra-NoHalosInHell

Mehr zu No Halos In Hell:

Out Of My Life (Official Video): https://www.youtube.com/watch?v=5lMNElvE_hA

Battle From Within (Lyric Video): https://www.youtube.com/watch?v=NPrnuk6hRlc

No Halos In Hell (Guitar Playthrough): https://youtu.be/ndTBckt7y5Q

Dreams Gone Wrong (Guitar Playthrough): www.youtube.com/watch?v=xrNFK0tsJiY&feature=youtu.be

I Am The One (Guitar Playthrough): www.youtube.com/watch?v=m1TJlsbB5oU&feature=youtu.be

Trailer #1 (Regie und Produktion von KJ Melgoza): https://youtu.be/fXVQeGSxHbQ

Trailer #2 (Regie und Produktion von KJ Melgoza): https://youtu.be/afsmcDKYQl4

Trailer #3 (Regie und Produktion von KJ Melgoza): https://youtu.be/meLUCx5jRmI

Cyhras Line-Up:

Jake E – Vocals

Jesper Strömblad – Guitars

Euge Valovirta – Guitars

Alex Landenburg – Drums

Weitere Infos:

www.cyhra.com

www.facebook.com/CyHraofficial/

www.nuclearblast.de/cyhra