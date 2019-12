Kælan Mikla: Islands Dark-Wave-Trio auf Tour mit Alcest

Das isländische Dark-Wave-Trio Kælan Mikla wurde von Alcest für deren im Frühjahr geplante Spiritual Instinct-Tour als Support verpflichtet. Mit dabei sein wird auch die fränzösische Band Birds In Row.

Von Alcest angefragt zu werden „ist eine große Ehre und wir freuen uns als Support dabei zu sein“, sagt die Band.

Kælan Mikla with Alcest 2020:

06.02.2020 (FRA) Audincourt, Moloco

07.02.2020 (FRA) Tourcoing, Le Grand Mix

08.02.2020 (FRA) Lyon, Ninkasi Kao

09.02.2020 (DEU) Munich, Technikum

10.02.2020 (DEU) Cologne, Kantine

11.02.2020 (DEU) Hamburg, Gruenspan

12.02.2020 (DEU) Leipzig, Taubchenthal

13.02.2020 (DEU) Berlin, Heimathafen

14.02.2020 (DEU) Hannover, Capitol

15.02.2020 (DNK) Copenhagen, Pumpehuset

16.02.2020 (SWE) Stockholm, Fryshuset Klubben

18.02.2020 (FIN) Helsinki, Tavastia

19.02.2020 (LVA) Riga, Melna Piektdiena

20.02.2020 (POL) Warsaw, Proxima

21.02.2020 (POL) Krakow, Kwadrat

22.02.2020 (AUT) Vienna, Szene

23.02.2020 (HUN) Budapest, A38

24.02.2020 (ROU) Cluj-Napoca, /Form Space

25.02.2020 (ROU) Bucharest, Quantic

26.02.2020 (BGR) Sofia, Mixtape5

28.02.2020 (SVN) Ljubljana, Kino Siska

29.02.2020 (ITA) Parma, Campus Industry

01.03.2020 (CHE) Lucerne, Schuur

02.03.2020 (DEU) Stuttgart, Im Wizemann

03.03.2020 (BEL) Brussels, Orangerie @ Botanique

05.03.2020 (GBR) Manchester, Gorilla

06.03.2020 (GBR) Bristol, The Fleece

07.03.2020 (FRA) Paris, La Machine du Moulin Rouge

Die aus Reykjavik stammende Band vereint in ihrer Musik raue punkige Attitüde und gewaltige Beats mit einer dunklen, märchenhaften Sicht, die typisch für Island scheint. Das dritte Album von Kælan Mikla Nótt Eftir Nótt erschien 2018 auf Artoffact Records und erhielt viel Lob von Presseseite. Das Revolver Magazin bezeichnete es als „glühend heißer Post-Punk/Dark-Wave… Ein Muss für Fans dunkler Musik“. Auch Noisey lobt das Album.

Über Kælan Mikla

Kælan Mikla ist ein isländisches Dark-Wave-Trio aus Reykjavik, das von Robert Smith von The Cure persönlich zu seinem kuratierten Meltdown-Festival im Jahr 2018 und seinem Pasadena Daydream-Festival im Jahr 2019 eingeladen wurde. Die Band spielte eine Europa-Tour mit 30 Terminen, sowie eine dreiwöchige US-Tour mit den Labelkollegen Cloud Rat. Nótt Eftir Nótt avancierte zum Pressefavoriten und landete in der Best Of-Liste 2018 des Revolver Magazines. Außerdem erhielt es Auszeichnungen von Cvlt Nation, Decibel Magazine und The Wire sowie ein Cover-Feature in Distorted Sound. Die Band wurde bei den Iceland Music Awards für das Album des Jahres nominiert.

Kælan Mikla sind:

Sólveig Matthildur

Margrét Rósa

Laufey Soffía

https://www.facebook.com/Kaelanmikla