Curse Of Cain: veröffentlichen Videoclip zu brandneuer Single „Candy Cain Murder“ vom kommenden Studioalbum

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die schwedische Band Curse Of Cain mit ihrer Single Feel The Pain einen ersten Vorboten aus ihrem kommenden, zweiten Studioalbum, das im Herbst 2025 be ROAR erscheinen soll. Nun präsentiert uns das aus Falun-stammende Kollektiv einen Videoclip zu seiner brandneuen Single Candy Cain Murder, welche auf ihrem kommenden Longplayer zu hören sein wird!

„Der Song war unser erster Einblick in die Welt, die wir erschaffen haben“, verrät uns die Band. „Als wir den Track vor den Studioaufnahmen live spielten, fühlte es sich wild und ungezähmt an – als würden wir etwas Größeres als uns selbst kanalisieren.“

Curse Of Cain tauchen ein in die Tiefen einzigartiger Dimension und definieren neu, was es bedeutet, eine Band zu sein. Umhüllt von Geheimnissen und angetrieben von einer unerbittlichen Kraft, die sie Movie Metal nennen, sind Curse Of Cain mehr als Musik, sondern eine immersive Saga. Ihre Erzählung verwebt Kämpfe, Siege und die eindringliche Schönheit eines dystopischen Universums, das von einer Besetzung fesselnder Charaktere zum Leben erweckt wird.

Curse Of Cain spielen nicht nur Musik; sie entführen das Publikum in eine andere Welt. Ihre Liveshows verwischen die Grenze zwischen Konzert und Theater, mit aufwendigen Kostümen, immersiver Beleuchtung und fesselndem Storytelling. Fans werden Teil der Erzählung und betreten die Dimension von Curse Of Cain, während die Charaktere der Band dich einladen, sich der Reise anzuschließen. Es ist nicht nur eine Show, es ist ein Portal zu einer fast jenseitigen Erfahrung.

Die Wurzeln der Band liegen in einer dystopischen, futuristischen Welt, die vom Roten Krieg des Jahres 2076 gezeichnet ist. Hier navigiert Cain, eine schattenhafte Figur, durch eine zerrüttete Gesellschaft, die am Rande des Zusammenbruchs steht. Seine Geschichte wird durch The Band erzählt, eine Gruppe von unangepassten Antihelden, die sowohl als Musiker als auch als Geschichtenerzähler fungieren. Tagsüber sind sie eine reisende Coverband, nachts kämpfen sie als Agenten gegen parasitäre Wesen, die als „Wracks“ bekannt sind und menschliche Wirte befallen und manipulieren.

Die Reise von Curse Of Cain hat gerade erst begonnen. Mit ihrem kommenden Studioalbum als nächstem Kapitel ihrer epischen Geschichte laden sie dich ein, in ihre Welt einzutreten, die Kraft ihrer Musik zu spüren und die Geschichte von Kampf und Einheit zu erleben. Willkommen in der Dimension von Curse Of Cain.

Curse Of Cain sind:

Soulkeeper – Vocals

Rainbow – Vocals, Percussion

The Pirate – Bass, Vocals

Timekeeper – Guitars

Mechanic – Drums

