Curse Of Cain: enthüllen Visualizervideo zu neuem Song ‚Hurt‘

Die schwedischen Sci-Fi-Metal-Geschichtenerzähler Curse Of Cain greifen mit ihrem selbst betitelten Debütalbum, das am 12. Mai 2023 via Atomic Fire Records veröffentlicht werden wird, nach den Sternen und mit der dritten Singleauskopplung, Hurt, stellen sie einmal mehr ihre beeindruckenden Fähigkeiten als Musiker sowie ihre wohldurchdachte Vision zur Schau. Der dystopisch daherkommende Track führt die Hörerschaft tief in die verlorene Welt der Truppe um Basser Jonas „The Pirate“ Asplind (ex-Follow-The-Cipher, ex-Ad-Infinitum) und kann ab sofort auch mitsamt Musikvideo, das unter der Leitung von Asplind selbst entstanden ist, auf YouTube angehört werden.

Curse Of Cain dazu: „Hurt ist einer der härteren Tracks der Scheibe: Aggressiv und düster, aber zugleich unheimlich emotional, gekrönt von Gastgrowls des Albumproduzenten Alexander Backlund (Letters From The Colony).“

