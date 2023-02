Curse Of Cain: veröffentlichen Visualizervideo zu neuem Song ‚Embrace Your Darkness‘

Nachdem sie kürzlich die Veröffentlichung ihres selbst betitelten Debütalbums angekündigt haben, haben die schwedischen Sci-Fi-Metal-Visionäre von Curse Of Cain, deren Line-Up u.a. Bandgründer/Bassist Jonas Asplind (ex-Follow The Cipher, ex-Ad Infinitum) alias The Pirate angehört, eine weitere digitale Single aus ebenjenem online gestellt. Der theatralisch-dramatische Song namens Embrace Your Darkness stellt den perfekten Vorboten dar, was die musikalische Richtung auf Curse Of Cain anbelangt. Die Platte, die ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellt werden kann, wird nun offiziell am 12. Mai 2023 via Atomic Fire Records erscheinen.

Curse Of Cain beziehen Stellung: „Dieser Song hat unsere klangliche Ausrichtung als Band entscheidend geprägt, zudem war er der erste Song, den wir für unser kommendes Debütwerk gemixt haben! Das Stück verkörpert einfach das Film-Metal-Gefühl, nach dem wir streben: Er klingt hart, düster, aber doch melodisch.“

Curse Of Cain bietet eine vielseitige Bandbreite an Songs, die von modernen Metal-Stampfern bis hin zu bissig-aggressiver Melodic-Death-Hexerei, von traditioneller Metal-Hookmagie bis hin zu bedrohlichen Klanglandschaften reicht. Dies ist ein epischer Sci-Fi-Streifen, verwandelt in ein Metal-Album, ein neues Kapitel in Sachen Heavy-Metal-Geschichtenerzählung.

Curse Of Cains Erstwerk ist eine Welt für sich, mehr Theaterstück als Metal-Platte, eine dystopische Erzählung, angesiedelt in einer verlorenen Welt, in der jedes Bandmitglied einen ureigenen, bizarren Charakter verkörpert und eine Rolle erfüllt, die weit über das bloße Musizieren mit ein paar Kumpels hinausgeht.

In Anlehnung an die biblische und blutrünstige Geschichte Kains, dem Sohn Adam und Evas, den manche für den Vater aller Vampire halten, folgt das Album dieser verfluchten Figur durch ihre Unsterblichkeit in einer ruinösen und zerfallenden Welt.

Aufgenommen zwischen 2017 und 2020 in ihrem eigenen Studio mit Alexander Backlund als Produzent und Mischer, ist Curse Of Cain lediglich die Ouvertüre eines Epos‘, das die Welt des Heavy Metal noch nicht gesehen hat. Ein Epos, zu dessen Entstehen auch The Pirates ehemaliger Bandkollege Ken Kängström (Follow The Cipher) beigetragen hat, während kein Geringerer als Tommy Johansson (Sabaton, Majestica) auch noch ein Gitarrensolo zum Albumopener The Mark beigesteuert hat.

Bestellt die Scheibe im physischen Format eurer Wahl vor, merkt sie auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert sie euch schon jetzt digital, um Embrace Your Darkness und Alive sofort zu erhalten: https://curseofcain.afr.link/curseofcainPR

Curse Of Cain wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD (Jewelcase)

– LP im Sleeve (orange)

– digital

Curse Of Cain Tracklist:

01. The Mark

02. Alive

03. Embrace Your Darkness

04. Blame

05. Hurt

06. Never See The Light Again

07. The Ground

08. Dead And Buried

09. Blood The End

Curse Of Cain sind:

Soulkeeper – Gesang

Rainbow – Gesang, Percussion

The Pirate – Bass, Gesang

Timekeeper – Gitarre

Mechanic – Schlagzeug

Curse Of Cain online:

www.curseofcain.se

www.facebook.com/curseofcainmusic