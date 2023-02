Flitcraft: schließen sich Pitch Black Records an

Pitch Black Records freut sich, die Aufnahme der australischen Progressive Rock-/Heavy Metal-Band Flitcraft in seine Künstlerliste und die Veröffentlichung des zweiten Albums der Band, House At The Centre Of The Universe, bekannt zu geben, das am 28. April erscheint.

Flitcraft ist das persönliche Projekt des Hardrock-/Heavy-Metal-Musikers Phillip T. King. Kings neues Projekt, das zuletzt auf Gesang und Gitarre in den 70er-beeinflussten Psych-Rockern Butterfly und auf Gesang in den traditionellen / Speed-Metallern Galaxy zu sehen war, liegt irgendwo zwischen diesen früheren musikalischen Abenteuern. Es ist Hardrock mit Eigenart, traditioneller Heavy Metal mit einem Twist.

Die Band wurde 2020 gegründet und ist das Ergebnis davon, dass King mehr Zeit im Lockdown hatte, um seine eigenen Lieblingssongs zu sammeln, die er im Laufe der Jahre geschrieben hatte und aufnehmen wollte. Mit der Hilfe von Schlagzeuger Jack Phillips wurde Anfang 2022 das erste Album (Our Long Journey To The Middle) veröffentlicht, das Heavy-Metal-Energie mit Untertönen von Psych und Progressive Rock verströmt. Die Band begann dann, Shows in ihrer Heimatstadt Melbourne zu spielen, und beendete schnell die Arbeit an einem Folgealbum, einschließlich der Hinzufügung des außergewöhnlichen Bassisten Zac Halpin.

House At The Centre Of The Universe ist im Kern ein Hardrock-Album; gekleidet mit dem Flair und Geist von Progressive Rock und Heavy Metal. Es versucht, einen Sound und eine Bandbreite von Abenteuer und Aufregung zu schaffen. In Anlehnung an klassische Alben der letzten 50 Jahre kann dieses Album als australisches Rockerlebnis beschrieben werden, das den klassischen Judas Priest und Megadeth ebenso viel zu verdanken hat wie Rush und Wishbone Ash aus den 70ern und Elemente aus allen nahtlos zu einem zusammenhängenden Ganzen verbindet.

Flitcrafts neues Werk ist auch ein narratives Konzeptalbum in der Tradition von Queensrÿches Operation: Mindcrime oder King Diamonds Abigail. Es ist eine in sich geschlossene Original-Science-Fiction-Geschichte über einen jungen Mann im Jahr 2137; Uly ist ein halb menschliches / halb androides Wesen auf einer physischen und spirituellen Reise zum “Haus im Zentrum des Universums”.

In gewisser Weise kann das Album als Ganzes enorm genossen werden – es ist eine Fahrt von Anfang bis Ende – aber die Songs sind auch definitiv individuelle Statements.

Teils heavy und teils lite, teils psychedelisch und teils progressiv; Flitcraft ist seltsame und doch vertraute Musik für seltsame und doch vertraute Zeiten.

House At The Centre Of The Universe wird auf CD, digital und (in Zusammenarbeit mit vinylstore.gr) LP erscheinen. Besuchen Sie www.pitchblackrecords.com für Vorbestellung sowie einen Streaming-Song, der auch als kostenloser Download verfügbar ist und individuelles Artwork enthält.

Das Album wurde von Sam Johnson und Phillip T. King produziert. Aufgenommen, bearbeitet und gemischt von Sam Johnson im Holes and Corners Studio. Gemastert von Collin Jordan im The Boiler Room. Artwork von Branca Studio.

House At The Centre Of The Universe Tracklist:

1. Error Era (2137)

2. Earth Is Not A Perfect Sphere

3. I Forgot Everything (Research At Dive Bars)

4. Chrysalistless (Uly’s Lament)

5. Galactic Road Trip (Wayworn Travellers)

6. Mother Jane (Mnemosyne)

7. Smoko With Sisyphus

8. The Pyre Of John Mcdonald

9. The House (Entering, Redintegration, Mother Reprise, Era’s End)

Flitcraft sind:

Phillip T. King – Gesang, Gitarre, Synth

Zac Halpin – Bass

Jack Phillips (aka Demon Samuels III) – Schlagzeug

Flitcraft online:

Facebook

Instagram