Firewind: feiern Videopremiere zu brandneuem Song „Destiny Is Calling“

Nach Veröffentlichung ihres jüngsten, selbst betitelten Albums (2020, AFM Records) haben Firewind ein Musikvideo zu einem brandneuen Song mit dem Titel Destiny Is Calling online gestellt!

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert die von Gitarrist Gus G (Ozzy Osbourne, Arch Enemy, Dream Evil) gegründete Kultband mit ihrem erstklassigen Mix aus Hard Rock und Power Metal Musikfans auf der ganzen Welt. Messerscharfe Riffs, große Hooks und Soli treffen auf den Ausnahme-Gesang von Herbie Langhans (u.a. Avantasia, Radiant, Seventh Avenue) der sich 2019 der Band anschloss.

Während Firewind aktuell auf umfangreicher Tour quer durch Europa sind, erschien nun ein Video zu ihrer brandneuen, hard-rockenden Single Destiny Is Calling! Gus G kommentiert:

„Da wir momentan mit Beast In Black auf Europatournee mit 42 Terminen sind, dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, euch endlich etwas neue Firewind-Musik zu liefern. Wir haben den neuen Song bislang jeden Abend live getestet und euer Feedback ist phänomenal.

Das Video wurde am 11. Februar in München in der Tonhalle vor 2.000 feiernden Metalheads gedreht und wir denken, dass es die Energie und Stimmung des Songs perfekt einfängt.

Also Aufdrehen und viel Spaß!“

Erlebt Firewind live an den folgenden Terminen:

24.02.2023 UK Glasgow Cathouse

25.02.2023 IE Dublin Whelans

28.02.2023 DE Frankfurt Batschkapp

01.03.2023 DE Hannover Capitol

02.03.2023 DK Copenhagen Amager Bio

03.03.2023 DE Hamburg Gruenspan

04.03.2023 SE Malmö KB

05.03.2023 SE Stockholm Fryshuset Klubben

06.03.2023 NO Oslo Vulkan Arena

07.03.2023 SE Gothenburg Trädgårn

09.03.2023 DE Berlin Huxleys

10.03.2023 DE Leipzig Felsenkeller

11.03.2023 CZ Zlin Masters of Rock Café

12.03.2023 HU Budapest Barba Negra

14.03.2023 PL Krakow Studio

15.03.2023 PL Warsaw Progresja

16.03.2023 SK Bratislava Majestic Music Club

18.03.2023 RO Napoca Form Space

19.03.2023 RO Bucarest Quantic Club

20.03.2023 BG Sofia Hristo Botev Hall

Festivals 2023

09.06.2023 DE Metal Frenzy Open Air

14.07.23 DE Blizzard Rockfest

29.07.2023 CZ Ostrava v Plamenech

04.08.2023 DE Helmfest

05.08.2023 AT Innrock Reloaded

Firewind sind:

Gus G – Gitarre

Herbie Langhans – Gesang

Petros Christo – Bass

Jo Nunez – Drums

