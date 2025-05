Gus G.: präsentiert Playthrough-Video zur Single „Advent“

Der ikonische Gitarrist und Gründungsmitglied von Firewind, Gus G., hat ein Playthrough-Video zu einem neuen, epischen Track aus seinem Solo-Projekt veröffentlicht. Advent ist nun unten streambar.

Gus erklärt: „Advent is synonym for arrival. It’s a fitting title not only because it’s my first solo release in four years, but because it’s a piece of music about the journey of life and its mysteries. We are all voyagers in this world and we go through phases, ups and downs as well as new beginnings.“

Er fügt hinzu: „I came up with most of the parts a couple of years back and recently came across this unfinished demo. I wanted to make a modern melodic track that had a groove that moves you and I used a seven string guitar for the riffs. The verse starts with a tribal like beat and a melody that gradually build up to an upbeat chorus that has a contrast between melodic arpeggios and low tuned rhythm tones. The bridge section riff is where my old school Sabbath roots come out, but played on a seven string guitar for extra heaviness. Then comes the solo part which has the feeling of agony and exploration and builds up tension with a marching beat and fast cascading runs before the final resolution of the last chorus. You have finally arrived.”

Lasst euch von Advent auf diese musikalische Reise mitnehmen. Lehnt euch zurück, dreht die Lautstärke auf und genießt den Song!

Das Playthrough-Video zu Advent könnt ihr euch hier ansehen:

Advent ist jetzt auf allen digitalen Plattformen verfügbar: http://bit.ly/4lS5sDb

Gus G. hat von 2009 bis 2017 die globalen Bühnen als Gitarrist von Ozzy Osbourne erobert und trug zum Grammy-nominierten Album Scream (2010) bei. Als Gründer der melodischen Power-Metal-Band Firewind kann er auf zwei Jahrzehnte Erfolg, zehn Studioalben und unzählige Tourneen zurückblicken. Als gefeierter Solokünstler hat Gus bemerkenswerte Alben wie I Am The Fire (2014) und Brand New Revolution (2015) veröffentlicht, wobei sein neuestes Werk Quantum Leap (2021) ist.

Als gefragter Musiker trat Gus auch als Gast auf Alben anderer Künstler auf, darunter Bruce Dickinson, Arch Enemy, Doro Pesch, In This Moment und viele mehr.

Gus hat ebenfalls seinen Einfluss in der Musikszene hinterlassen, indem er mit führenden Unternehmen zusammenarbeitete, um sein eigenes Signature-Equipment herauszubringen. Dazu gehören unter anderem Jackson Guitars, Blackstar Amps, Seymour Duncan und Randall. Im Jahr 2020 gründete er seine eigene Gitarren-Pickup-Firma, Blackfire Pickups.

Er war auf dem Cover aller wichtigen Gitarrenmagazine (wie Guitar World, Young Guitar, Total Guitar usw.) zu sehen und erhielt Auszeichnungen wie den Golden God für den „Best Shredder“ sowie den God Of Riffs Award des deutschen Metal Hammer Magazins, um nur einige zu nennen. In einer Welt, in der nur die Besten an die Spitze kommen, ist Gus G. einer der respektiertesten und renommiertesten Rock- und Metal-Gitarristen unserer Zeit.

Bleibt dran für viele weitere neue Songs von Gus G., die in den kommenden Wochen enthüllt werden!

Firewind @ Festivals 2025

06.06 🇺🇸 Madison, WI – Mad With Power

05.07 🇸🇪 Time To Rock

18.07 🇩🇪 Klosterhof Open Air

19.07 🇮🇹 Luppolo in Rock

30.08 🇬🇷 Rethymno Rocks

Tickets: https://bnds.us/663bll

Gus G. @ Festivals 2025

w/ Ronnie Romero

12.06 🇩🇪 Iron Fest

01.08 🇸🇪 Skogsrojet

02.08 🇨🇿 Ostrava v Plamenech

08.08 🇩🇪 Krawall o’ Rock

13.09 🇬🇷 Rock Hard Festival Greece (Gus G & Friends Special Set)

Gus G. & Ronnie Romero // Convergence European Tour 2025

10.10.25 🇪🇸 Santander, Escenario

11.10.25. 🇪🇸 Madrid, El Sol

12.10.25 🇪🇸 Zaragoza, Sala Lopez

13.10.25. 🇪🇸 Barcelona, Wolf

14.10.25 🇪🇸 Mallorca, Full Metal Holiday

17.10.25 🇮🇹 Rome, Crossroads

18.10.25 🇮🇹 Bologna, Alchemica

19.10.25 🇮🇹 Bergamo, Druso

21.10.25 🇩🇪 Nürnberg, Hirsch

22.10.25 🇩🇪 Bensheim, Rex

24.10.25 🇩🇪 Hamburg, Bahnhof Pauli

25.10.25 🇩🇪 Isernhagen, Bluesgarage

26.10.25 🇩🇪 Leipzig, Hellraiser

27.10.25 🇩🇪 Augsburg, Spektrum

28.10.25 🇩🇪 Munich, Backstage

29.10.25 🇩🇪 Aschaffenburg, ColosSaal

30.10.25 🇩🇪 Bielefeld, Lokschuppen

31.10.25 🇳🇱 Oss, Groene Engel

01.11.25 🇳🇱 Amersfoort, Fluor

02.11.25 🇳🇱 Drachten, Iduna

04.11.25 🇵🇱 Warsaw, Hybrydy

Tickets: https://bnds.us/3neudz

Gus G. online:

https://www.gusgofficial.com

https://www.instagram.com/gusgofficial

https://www.facebook.com/officialgusg