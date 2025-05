Presented by TFM.rocks: 30 Jahre Torment Of Souls am 25.10.2025 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Torment Of Souls, Rotting Demise, Soul Grinder, Der Rote Milan

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 25.10.2025

Kosten: 22,00 € VVK, 30 € AK

Genre: Death Metal Black Metal

Besucher: 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier, Torment Of Souls

Link: https://www.facebook.com/events/1841128383380137

Torment Of Souls feiern ein besonderes Jubiläum, sie feiern ihre 30-jährige Existenz im Mergener Hof. Wer hätte das gedacht!? Wir von Time For Metal sind stolz, euch diesen Birthday Bash präsentieren zu dürfen!

Die Eifelveteranen um Frontmann Jochen Hamper sind für skandalträchtige Auftritte und ihren sagenumwobenen Busdrive Of Death bekannt. Ich durfte 2019 an der Kaffeefahrt des Metals / Busdrive Of Death (hier) mit der Bitburger Kultkapelle Torment Of Souls selbst teilnehmen. Ein ganz besonderes Erlebnis, das einen an die Grenzen führt! Spaß der härteren Art pur und ohne Ende.

Rotting Demise sind der aufstrebende Stern am deutschen Death-Metal-Himmel. Die Ruhrpottler haben den Mergener Hof bereits in Stücke gerissen und schlagen zum Jubiläum der Tormentoren erneut in Trier auf! Mit ihrer brutalen Mischung aus Atmosphäre, wütenden Grind-Einlagen und viel Rhythmus und Melodie spielen sie ihren ganz eigenen Death Metal, der eine wuchtige Melange aus Benediction, Bolt Thrower, Autopsy und Obituary darstellt und dank seiner Eigenständigkeit Wiedererkennungswert besitzt. Heavy, düster und super brutal.

Feinster Death Metal, von Blast Speed Attacken, über groovige Dampfwalzen bis hin zu mystischen Hymnen, das sind Soul Grinder aus dem hohen Norden. Die Band bietet eine enorme Bandbreite, ohne dabei vom Kern des brutalen Death Metals abzukommen.

Die Trierer Black Metaller Der Rote Milan lassen es sich natürlich nicht entgehen, Torment Of Souls mit einem Flügelschlag zu gratulieren. Wenn Der Rote Milan über dem Mergener Hof, nahe der Porto Nigra, seine dunklen Schatten wirft, wird sich der Himmel verdunkeln und der Rausch der Dunkelheit und Melancholie Einzug halten.

Freunde der dunklen Musik und des Todesblei, lasst euch diese Geburtstagsfeier der Tormentoren mit ihren geladenen Gästen nicht entgehen.

Tickets erhaltet ihr hier! Ihr solltet schnell sein, denn es sind bereits 2/3 der Tickets verkauft!