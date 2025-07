Curse Of Cain: veröffentlichen Video-Single „Tik Tok (Darkness)“ vom kommenden Studioalbum „Achtung!“

Am 26. September 2025 wird das schwedische Metal-Kollektiv Curse Of Cain ihr mit Spannung erwartetes zweites Studioalbum Achtung! über Roar (Grave Digger, Mystic Circle, Holy Moses, Crematory u.a.) veröffentlichen. Das Album wird in CD-, Vinyl- und digitalen Formaten erhältlich sein.

Nach den bereits veröffentlichten Songs Candy Cain Murder, Starry Eyes, Feel the Pain und dem epischen Titeltrack des Albums haben Curse Of Cain jetzt ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Tik Tok (Darkness) veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Stream / Download Tik Tok (Darkness) unter: https://Curseofcain.rpm.link/tiktokPR

„I’ve taken clocks apart, gear by gear, hunting for mercy in the machinery„, sagt der Schlagzeuger The Mechanic. „But there’s no escape in metal. Only echoes. Only the ticking.“

„The whispers in the night? That’s time, unraveling the lie of peace“, fügt Rainbow (Percussion/Gesang) hinzu. „I’ve heard them since birth — and they never stop. Not really.“

Curse Of Cain sind:

The Pirate – Bass, Gesang

The Soulkeeper – Gesang

Rainbow – Percussions, Gesang

The Timekeeper – Gitarre

The Mechanic – Schlagzeug

