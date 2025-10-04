Curse Of Cain: feiern Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums „Achtung“ mit brandneuem Video zu „Mirror Mirror“

Curse Of Cain melden sich mit voller Wucht zurück: Seit heute ist ihr neues Studioalbum Achtung über ROAR erhältlich! Parallel dazu erscheint ein brandneues Video zum Song Mirror Mirror, ein audiovisuelles Manifest, das die bedrohliche, düstere und zugleich epische Aura der Band auf den Punkt bringt.

Der neue Clip feiert hier Premiere, und unterstreicht den cineastischen Anspruch der Band – ein Muss für Fans von Rammstein, Pain oder Motionless In White!

Curse Of Cain haben sich mit ihrem selbsternannten „Movie Metal“ längst eine Sonderstellung im modernen Metal-Universum erkämpft. Die Band ist mehr als Musik – sie ist eine Geschichte, ein Gesamtkonzept, eine eigene Dimension. Mit Achtung treiben sie dieses Konzept weiter voran: Jedes Stück wirkt wie ein eigenes Kapitel, das die Hörer:innen tief in eine dystopische Welt voller Konflikte, Widerstand und Einheit zieht. Songs wie Mirror Mirror oder Starry Eyes graben sich direkt unter die Haut, während Hymnen wie Feel The Pain den Außenseitern und Suchenden eine Stimme geben.

Auch live bleibt die Band ein Ereignis: Curse Of Cain verwischen die Grenzen zwischen Konzert und Theater. Mit Kostümen, Lichteffekten und ihren Charakteren öffnen sie ein Tor in ihre Welt – ein Ort, an dem Chaos und Ordnung, Licht und Schatten aufeinanderprallen.

Mit Achtung legen Curse Of Cain nicht einfach ein weiteres Album vor, sondern schlagen das nächste Kapitel ihrer Saga auf. Ein Aufruf zur Einheit, zur Stärke gemeinsam gegen das Chaos.

„Wir sind diejenigen, die auf dem schmalen Grat zwischen Licht und Schatten, Chaos und Ordnung wandeln“, sind Curse Of Cain überzeugt. „Mit Achtung! bieten wir einen Einblick in unsere Kämpfe und Triumphe. Dieses Album ist nicht nur unsere Geschichte, es ist eure. Gemeinsam trotzen wir der Dunkelheit.“

Ein klares Statement, dass Movie Metal mehr ist als ein Schlagwort: Es ist eine Erfahrung, die man sehen, hören und fühlen muss. Bestelle das Album jetzt auf: https://Curseofcain.rpm.link/achtungalbPR

Achtung – Tracklist:

01. Mirror Mirror

02. Feel The Pain

03. Starry Eyes

04. OneZero

05. Candy Cain Murder

06. All Your Zombies

07.Blood Shanty (No Hope)

08. Empty Hands

09. Achtung

10. Tik Tok (Darkness)

Curse Of Cain sind:

The Pirate – Bass, Vocals

The Soulkeeper – Vocals

Rainbow – Percussions, Vocals

The Timekeeper – Gitarre

The Mechanic – Drums

Curse Of Cain online:

Website | https://curseofcain.se

Facebook | https://www.facebook.com/curseofcainMusic

Instagram | https://www.instagram.com/Curseofcainofficial