Richthammer: haben das Video zum Song „Parasitismus“ veröffentlicht

Düster, brachial und faszinierend: Mit Richthammer erhebt sich eine neue Kraft aus den Schatten der Black-/Death-Metal-Szene. Die vierköpfige Formation erschafft ein morbides, abstrakt-universelles Klangbild, in dem deutsche und englische Texte zu einer bedrohlichen Einheit verschmelzen.

Doch Richthammer beschränkt sich nicht allein auf die akustische Brutalität – auch visuell entfaltet die Band ihre dunklen Themen in einem eindrucksvollen Spektakel. So entsteht ein symbiotisches Zusammenspiel von Musik und Bild, das das Publikum tief in ihre finstere Welt hineinzieht.