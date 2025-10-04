Pyroclast: veröffentlichen neue Single „Brought By A Flame“

Die in Glasgow beheimateten Metal Band Pyroclast melden sich mit ihrer zweiten Single zurück: Brought By A Flame erschien am 26.09.2025 in physischem Format, das digitale Release folgt in Kürze. Nach dem explosiven Debüt Pyroclast im Juni setzen die Musiker ihren Weg fort, eine unverwechselbare Identität zwischen Wucht, Atmosphäre und epischem Storytelling zu formen.

Der neue Song erweitert das konzeptuelle Universum der Band und verknüpft Mythos, Science-Fiction und Tragödie zu einer cineastischen Klangreise. Inspiriert von der Idee, dass ein einzelner Funke die Evolution der Menschheit für immer verändern kann, kombiniert Brought By A Flame treibende Riffs, hymnische Gesangslinien und filmische Dynamiken. Überraschend entpuppt sich der Track als vierter Teil der ursprünglich dreiteiligen Trinity-Saga vom gefeierten Album No Place For The Damned. Die Geschichte um den Traveller findet nun ihre Auflösung: Nach seinem Überleben im All stürzt er auf einer fernen Welt ab – die sich schließlich als die prähistorische Erde offenbart. Mit dem Geschenk des Feuers legt er den Grundstein für die Zivilisation – inklusive einer Bradbury-esken Wendung am Ende.

Frontmann Mark Reid beschreibt den Song so: „Es geht darum, wie ein einziger Funke die Geschichte selbst entzünden kann. Es ist zugleich Mythos und Prophezeiung – über Schöpfung, Zerstörung und die Last unbeabsichtigter Konsequenzen. Musikalisch konnten wir hier Schwere und Atmosphäre vereinen, und wir sind sehr stolz, wie der Song unseren Sound weiterentwickelt.“

Nach dem Festival-Erfolg von Pyroclast im Sommer untermauert Brought By A Flame den Anspruch der Band, technische Präzision mit emotionaler Tiefe zu verbinden. Gitarrist Baz

Fitzsimmons fasst es so zusammen: „Wir wollten etwas erschaffen, das monumental klingt – hymnisch, aber auch verstörend. Die Riffs treiben nach vorne, doch die Atmosphäre erzählt die eigentliche Geschichte.“