Cyhra: neues Video für „Dreams Gone Wrong“ veröffentlicht

Letzten November veröffentlichten die Modern Melodic Metaller Cyhra ihr stark gelobtes Album No Halos In Hell.

Die packenden Vocals, gepaart mit harten und doch dynamischen Gitarren, hämmern sich bereits beim ersten Durchlauf in die Gehörgänge und beweisen, dass das Songwriter-Gespann, bestehend aus Jake E (ex-Amaranthe), Jesper Strömblad (ex-In Flames), Euge Valovirta (ex-Shining) und Alex Landenburg (Kamelot) das perfekte Team ist, um die Welt im Sturm zu erobern.

Jetzt enthüllen Cyhra ein brandneues Video zu ihrem Song Dreams Gone Wrong, das ihr euch hier ansehen könnt:

Cyhra Sänger Jake E kommentiert: “Manchmal ist es interessant zu sehen, was passiert, wenn man das Unerwartete geschehen lässt. Dreams Gone Wrong war der letzte Song, den wir für unser neues Album No Halos In Hell geschrieben haben.



Wir haben ihn tatsächlich in letzter Sekunde im Studio geschrieben – als das Album eigentlich schon mehr oder weniger fertig war. Obwohl ich mit dem, was wir bis dahin schon aufgenommen hatten sehr zufrieden war, fand ich, dass wir noch einen Song brauchten, um das Album wirklich so stark zu machen, wir wir wussten, dass es sein könnte.



Ich hatte dann auch sehr schnell die Grundstruktur des Song aufgestellt.

Aber Alex war in dem Moment praktisch schon auf dem Weg zu einer Europa Tour mit Kamelot und hatte daher schon angefangen, sein Schlagzeug zusammenzupacken. Also haben sich Euge und Jesper schnell zusammengetan und wir konnten glücklicherweise auch Alex noch hinters Schlagzeug zurückkriegen. Zum Glück hat Jacob alles koordiniert!

Ein paar Stunden später war der Song geschrieben, aufgenommen und fertig produziert!



Der Song fällt, was die Lyrics angeht, ein wenig aus der Reihe, da unsere Zeit sehr begrenzt war und meine Inspiration dafür war eine Doku über Schlafparalyse, die ich vor ein paar Monaten gesehen hatte.

Manchmal sind die besten Songs am einfachsten zu schreiben.



Wir hatten wieder die Gelegenheit für dieses Video mit einem meiner besten Freunde zu arbeiten; dem großartigen Patric Ullaeus!



Und jetzt genießt Dreams Gone Wrong.”

Cyhras Line-Up:

Jake E – Vocals

Jesper Strömblad – Guitars

Euge Valovirta – Guitars

Alex Landenburg – Drums

