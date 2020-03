Sunczar: EP „The Unveiling“ veröffentlicht

Die neu formierte Formation Sunczar haben ihre neue EP veröffentlicht. Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde The Unveiling im Konoba Studio Frankfurt. Erst kürzlich wurde das Video zur Hymne Back To Shadows präsentiert, vergangenen Freitag nun ist die komplette EP sowohl digital als auch haptisch zu erwerben.

Video Back To Shadows:

Spotify

Amazon

Es wird Zeit für neue Hoffnungen in der harten Musik! Daher schickt der Sonnengott vier neue Messias auf diesen Planeten. Ausgestattet mit einem fulminanten Groove zelebrieren Sunczar einen Sound, der in den Sphären irgendwo zwischen Black Label Society und Pantera schwebt. Auf jeden Fall treffen die vier Protagonisten mit ihrem Massive Stoner genau den Nerv der Zeit.

Sie bezeichnen ihren Sound als „Riff Driven Groove Metal“ – Schwermütige Riffs, die sich durch die Dunkelheit ziehen mit dem Sunczar als Lichtbringer. Wie kaum eine andere Band schaffen es Sunczar, unglaublich heavy und straight zu klingen und dennoch absolut catchy zu wirken.

Der Sonnengott erhebt sich und verkündet seine Botschaft, deren Basis natürlich der Heavy Metal ist. Es ist der Beginn einer neuen aufregenden Zeit, in der die Naturgewalten sich zu einem neuen Klanggebilde formen – Mystische Songs eingeflochten in einem fulminanten Massive Stoner Sound!

