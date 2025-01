Cyhra: unterschreiben bei RPM und veröffentlichen neue Single ‚Superman‘

Die Melodic-Metal-Helden Cyhra haben mit Superman eine neue Single veröffentlicht, die gleichzeitig den Startschuss einer neuen Ära nach ihrem Drittwerk The Vertigo Trigger [2023] darstellt.

Headbangkompatible Riffs stehen hier Sänger Jake E gegenüber, der den epischen, melodiegetränkten Refrain vorankündigt, während die Instrumentalfraktion den Song brachial eröffnet. Fast schon gesprochen vorgetragen, münden die Strophen jeweils in einem triumphalen Chorus, der mit packenden, mitsingtauglichen Chören aufwartet, die klarstellen, dass Cyhra bereit sind, sich mit Raketengeschwindigkeit in neue Höhen aufzumachen!

„Das Leben stellt uns manchmal vor große Herausforderungen, doch wenn wir uns dazu entscheiden, uns von jenen loszueisen, zu träumen und zu glauben, sind wir unaufhaltsam, denn tief in uns allen schlummert ein Superman“, kommentieren Cyhra die Botschaft des Songs.

Superman ist einerseits Cyhras brandneue Single, andererseits aber auch die erste Veröffentlichung an der Seite ihres neuen Labelpartners Reigning Phoenix Music (RPM). Vom renommierten Soundexperten Maor Appelbaum gemastert, stammt das Singleartwork von Gustavo Sazes, der bereits zur Gestaltung der drei bisherigen Cyhra-Studioalben beitrug und in der Vergangenheit zudem mit Acts wie Soilwork, Dynazty oder Vltimas gearbeitet hat.

Frontmann Jake E bezieht Stellung: „Wir freuen, ab sofort offiziell zur Reigning-Phoenix-Music-Familie zu gehören! Ein spannendes neues Kapitel unserer musikalischen Reise, auf das wir uns besonders freuen, da das RPM-Team unsere Leidenschaft für Musik und Kunst teilt. Dort sind unglaublich talentierte Bands beheimatet, die von einem passionierten Team aus Expertinnen und Experten, mit denen wir teilweise schon früher zusammengearbeitet haben, betreut werden. Mit diesen bekannten Gesichtern wiedervereint zu sein, fühlt sich an, als wären wir nach Hause gekommen. Gibt es bessere Bedingungen, um das nächste Karrierelevel anzugehen? Wir arbeiten bereits fleißig an neuem Material und das Bündnis mit RPM treibt uns geradezu an, unseren Fans etwas wahrlich Unvergessliches zu präsentieren. Danke, dass ihr uns über die Jahre die Treue gehalten habt – ihr bedeutet uns die Welt!“

„Cyhra bei RPM willkommen heißen zu dürfen und fortan wieder mit der Truppe arbeiten zu können, motiviert uns ungemein. Ihr Talent, ihre Hingabe und ihre Energie passen einfach perfekt zu unserer Vision, Künstlerinnen und Künstler auf ihrem Weg zu neuen Höhen voranzubringen. Gemeinsam bündeln wir alle Eigenschaften, die es für dieses spannende Abenteuer benötigt!“, ergänzt das RPM-Team.

Über Cyhra

Nächstes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiernd, haben sich Cyhra, 2016 von Jake E (ex-Amaranthe) und Jesper Strömblad (The Halo Effect, ex-In Flames) gegründet, eine komfortable Position in der Metal-Welt erarbeitet. Schon bald von Schlagzeuger Alex Landenburg (Kamelot, Luca Turilli’s Rhapsody) und Basser Peter Iwers (The Halo Effect, ex-In Flames) komplettiert, erschien 2017 ihr Debüt Letters To Myself. Die mit euphorischen Kritiken bedachte Scheibe beförderte die Band direkt auf die weltweiten Bühnen, was von einer umfangreichen Nordamerikatour als Support von Sabaton und Kreator gekrönt wurde.

Nach Iwers‘ Ausstieg schloss sich Euge Valovirta (Gitarre, Bass) der Truppe an, ehe Cyhra 2019 mit No Halos In Hell ihr zweites Studioalbum veröffentlichen, auf dem sie erneut groovigen Metal geschickt mit poppigen Einflüssen zu kombinieren wussten. Die ebenfalls darauf enthaltene Hitsingle Out Of My Life stellt ihren bis dato größten musikalischen Erfolg dar: allein auf Spotify wurde das Stück mittlerweile um die elf Millionen Mal gestreamt. Ihr andauernder Erfolg bescherte Cyhra eine Europatournee mit Battle Beast, UK-Shows mit Delain sowie eigene Headlineshows in Ländern wie Finnland oder Japan. Auftritte bei weltbekannten Festivals, u.a. beim Masters Of Rock, Bloodstock Open Air, Sabaton Open Air und 70,000 Tons Of Metal, rundeten das zweite Cyhra-Karrierekapitel gebührend ab.

2020 stieß mit Marcus Sunesson (Ronnie Atkins, The Crown) ein weiterer Gitarrist zur Band, bevor diese die pandemiebedingte Pause nutzte, um ihr Drittwerk The Vertigo Trigger aufzunehmen und 2023 auf den Markt zu bringen. Anschließend ging es für Cyhra als Support von Smash Into Pieces, aber auch als Headliner erneut nach Finnland. Während im Hintergrund bereits der Grundstein für ihr kommendes viertes Album gelegt wurde, schloss die Band den laufenden Zyklus mit einer ausgedehnten Skandinavienreise mit Evergrey ab, ehe Cyhra das Jahr 2025 mit einer ersten neuen Single namens Superman fulminant starteten.

Cyhra sind:

Jake E – Gesang, Keyboard

Euge Valovirta – Gitarre, Bass

Jesper Strömblad – Bass, Gitarre

Marcus Sunesson – Gitarre

Alex Landenburg – Schlagzeug

Mehr zu Cyhra:

