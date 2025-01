Fixation – Speak In Tongues

Die Norweger Fixation haben im Oktober ihr Mini-Album Speak In Tongues dem nur zwölf Monate vorher veröffentlichten Debütalbum More Subtle Than Death folgen lassen. In 23 Minuten drehen die Skandinavier durch acht Sequenzen und ziehen einen langen Alternative Metal und Metalcore-Schweif hinter sich her. Modern, mit Post Elementen gespickt, schaffen Fixation gelungene Klangwelten, die wie ein Eispalast langsam abschmelzen. In jeder Phase lassen sie mit kosmischen Atmosphären aufhorchen. Bislang noch nichts von den Nordeuropäern gehört, überraschen mich die Tracks von Speak In Tongues auf Anhieb. Veröffentlicht wurde der Silberling über Indie Recordings – das Label aus Oslo genießt in der Szene einen guten Ruf und hat mit seinen Landleuten abermals ein gutes Gespür bewiesen.

Mit Clean Vocals, aber auch wütenden Shout-Andeutungen bleiben Fixation auch am Mikrofon flexibel. Die acht Sequenzen sind in vier Intros und vier eigentliche Kompositionen aufgegliedert, die jede eine eigene Geschichte erzählen. Vom Jonestown-Massaker mit über 1000 Toten, bis hin zum Sektenkult und Ablehnung an diese kaputte Welt. Mittendrin Jonas W. Hansen, der in allen gesanglichen Anliegen punkten kann. Der Frontmann hat das nötige Gefühl, um die angemessenen Emotionen den einzelnen Situationen exzellent beizumischen. Die Kollegen an den Instrumenten sorgen des Weiteren für die gekonnte musikalische Untermalung. Saubere Breaks, düstere Hooks und satte Klangfacetten tragen Fixation durch diese eigentlich kurze Session, die beim Hörer deutlich länger wirkt. Nicht, weil man der einzelnen Songs überdrüssig wird, sondern weil vom ersten bis zum letzten Ton immer wieder was Neues passiert und das auf einem ansprechenden Level, welches den Konsumenten umgarnt. Trotz der rohen Handlung bleibt Platz für hoffnungsvolle Melodienfolgen und epische Einheizer. Als Höhepunkte haben sich bei mir schnell Random Acts Of Violence und Tyrannical Miracle eingebrannt.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Fixation – Speak In Tongues in unserem Time For Metal Release-Kalender.