Stud: die neue Single erinnert daran, dass man selbst in den dunkelsten Zeiten nie wirklich allein ist

Alone von Stud ist eine kraftvolle Heavy-Rock-Hymne, die melodische Tiefe und rohe Intensität meisterhaft miteinander verbindet. Die aus Finnland stammenden Stud bringen ihre unverwechselbare Energie in diesen Track ein und schaffen so eine bewegende Reise durch die Themen Schmerz und Einsamkeit und die transformative Kraft der Unterstützung durch geliebte Menschen.

Die zu Herzen gehenden Texte, die sich mit emotionalen Kämpfen auseinandersetzen, fangen das empfindliche Gleichgewicht zwischen Verzweiflung und Hoffnung ein. Die treibenden Riffs, der erhabene Gesang und die emotionsgeladene Atmosphäre machen Alone zu einem Song, der bei jedem, der sich schon einmal verloren gefühlt hat, aber Trost in einer Verbindung gefunden hat, eine tiefe Resonanz findet. Dieser Song ist nicht einfach nur ein Lied – er ist ein kathartisches Erlebnis für Rockfans, das sowohl das Knirschen schwerer Gitarren als auch die eindringliche Melodie der Introspektion bietet. Alone ist eine Erinnerung daran, dass man selbst in den dunkelsten Zeiten nie wirklich allein ist.

Stud ist eine finnische Heavy-Rock-Band, die für ihren kraftvollen Sound gefeiert wird, der klassischen Hard Rock und melodischen Heavy Metal nahtlos miteinander verbindet. Ihre beeindruckende Musik zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Diskografie, mit Alben wie Out Of The Darkness, Rust On The Rose, Circle Of Lies und War Of Power. Ihr kommendes Album Under Silver Sky, das Anfang 2025 erscheinen wird, verspricht, dieses Erbe des dynamischen und intensiven Rocks fortzusetzen.

Die aktuelle Besetzung besteht aus Ari Toivanen am Gesang, Mika Kansikas an der Gitarre, Lauri Leno am Bass und Stenda Kukkonen am Schlagzeug. Lauri ist das jüngste Mitglied, während der Rest aus den ursprünglichen Bandmitgliedern besteht. Mit jeder Albumveröffentlichung zieht ihre Musik Rockfans auf der ganzen Welt in ihren Bann.

Für weitere Informationen über die Band, ihre Diskografie und anstehende Tourdaten besucht die offizielle Website www.stud.fi und die Facebook-Seite www.facebook.com/STUDofficial.