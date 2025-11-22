Mandragora Titania: veröffentlichen „Sasuke“ Video von „In Fabulis“-Releaseshow

Im Sommer erschien mit In Fabulis das neue Album der deutschen Folk Metaller Mandragora Titania. Es folgte eine ausgedehnte Album-Tour, welche am 24.01.2026 im Hühnermanhattan in Halle ihren Abschluss findet. Der Startschuss dieser Tour erfolgte bereits im Juni mit der Record-Release-Show in Jena im Rosenkeller, welche mit mehreren Kameras aufgezeichnet wurde. Von dieser Show stammt das Material des nun veröffentlichten Videos zum Song Sasuke, welches ab sofort auf YouTube bereitsteht. Hoch die Humpen! Das aktuelle Album gibt’s überall im Handel und als limitiertes DigiPak, sowie in einem limitierten Boxset im Shop der Band.
In Fabulis – Tourabschluss:
24.01. 2026 – Halle, Hühnermanhattan
Weitere Infos zu Mandragora Titania auf Time For Metal:
