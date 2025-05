Mandragora Titania: veröffentlichen „Rotes Tuch“ vom kommenden Album

Am 19. Juni erscheint mit In Fabulis das neue Album der deutschen Folk Metaller Mandragora Titania. Wie schon beim Vorgänger war man hierfür bei Dom R. Crey (Equilibrium/Nothgard) im Studio um 13 neue Tracks aufzunehmen. Mit Rotes Tuch, ab sofort als digitale Single und als Videoclip auf YouTube verfügbar, gibt’s nun eine erste Kostprobe des neuen Epischen Folk Metal Longplayers. Greift euch einen Humpen Met und lasst die Köpfe kreisen, wenn Mandragora Titania zum Tanze bitten! In Fabulis erscheint als CD im Jewelcase überall im Handel und als limitiertes Digipak, welches nur bei der Band sowie im ebenso limitierten Boxset erhältlich ist. Die finale Tracklist des Albums findet ihr weiter unten. Check it out!

In Fabulis Tracklist:

1. Incipit Fabula

2. Zinnsoldat

3. Rotes Tuch

4. Sasuke

5. Meisterdieb

6. Herr Vom Riesenstein

7. Sieben

8. Trollwettessen

9. Adaba

10. Tamburan

11. Sand

12. Schnee

13. Finis Fabulae