All For Metal: entführen Fans mit abenteuerlicher ‚The Way Of The Samurai‘-Single ins antike Asien

All For Metal machen auf der Reise hin zur Veröffentlichung ihres Zweitwerks Gods Of Metal Station in Asien, wo dieses Jahr das „Jahr des Drachen“ gefeiert wird. Grund genug für die Band, ihrem am 23. August 2024 erscheinenden Album den Beinamen Year Of The Dragon zu verleihen und dem Jahr 2024 gar eine Single zu widmen. Mit The Way Of The Samurai haben All For Metal die Eigenschaften jener sagenumwobener Krieger perfekt vertont: Auf der einen Seite steht Antonio Calannas majestätischer Gesang, während Tetzel dem Ganzen einen marschierenden Charakter verleiht, indem er seine markant donnernden Growls beisteuert, sodass ihre Gefolgschaft hörbar einem schwertdominierten Duell beiwohnt.

Frontkrieger Tetzel bezieht Stellung: „All For Metal richten den Blick in fernöstliche Gefilde und mit The Way Of The Samurai feiern wir nicht nur unsere Liebe zur asiatischen Kultur, sondern auch zu den Wurzeln des Power-Metal. Viel Spaß mit dem Song und lasst uns durch die Nacht schneiden wie ein Katana!“

„Dies ist unser rasantester und powermetallischster Song! Mit ihm begeben wir uns auf die Spur der Samurai, auf dass unsere glänzenden Klingen uns den Weg durch die Dunkelheit weisen mögen!“, schließt Calanna ab.

Gods Of Metal (Year Of The Dragon) kann hier in zahlreichen physischen Formaten [limitiertes Statuen-Boxset, unterschriebene CD-Digipaks, T-Shirts u.v.m.] sowie digital vorbestellt und auf allen gängigen Streamingplattformen vorgemerkt werden: https://allformetal.rpm.link/godsofmetalPR

Die Albumveröffentlichung wird von diversen Events in ganz Deutschland begleitet werden: Einerseits werden All For Metal ihr neues Material bei ausgewählten Festivals präsentieren, andererseits werden sie am 23./24. August in Hamburg sogar ihre eigenen Releaseshows auf See feiern. Für Donnerstag, den 29. August, bereitet die Truppe obendrein ein spezielles Set vor, mit dem sie die Biergartenbühne des Hamberger Bräustübles (bei Pforzheim) entern wird, um die Metal-Götterwelt im Rahmen eines intimen Konzerts zu ehren. Die Tickets sind äußerst begrenzt, weshalb ihr euch ranhaltet solltet, wenn ihr bei diesem einmaligen Ereignis dabei sein wollt: https://allformetal.rpm.link/hambergPR

All For Metal live:

07.08.2024 ES Villena – Leyendas del Rock [Tickets]

16.08.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes [Tickets]

17.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle [Tickets]

22.08.2024 DE Haddeby – Baltic Open Air [Tickets]

23.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise (w/ Mob Rules) *Ausverkauft*

24.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise (w/ Mob Rules) [Tickets] *Resttickets*

29.08.2024 DE Hamberg – Braustüble [Tickets] *Neu*

04./05.10.2024 DE Geiselwind – Monster Festival [Tickets]

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday *Ausverkauft*

28./29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival [Tickets]

Während All For Metal sich weiter anschicken, den Gipfel der Metal-Welt zu erklimmen, laden sie alle Metallerinnen und Metaller dazu ein, sie auf ihrer von Heavy Metal und Zusammenhalt geprägten Reise zu begleiten. „2024 ist das Jahr, in dem wir uns auf zu vielen neuen Ufern machen. Mit RPM an unserer Seite stehen uns quasi alle Möglichkeiten offen. It’s All For Metal …and metal for all!“, betont die Band einmal mehr ihre Einstellung und die Vision, die sie tagtäglich antreibt.

All For Metal sind:

Tetzel – Gesang

Antonio Calanna – Gesang

Jasmin Pabst – Gitarre

Ursula Zanichelli – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

Christina Schulz – Showgirl

Luisa Lohöfer – Showgirl

Mehr zu All For Metal:

allformetal.com | Facebook | Instagram