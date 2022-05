In Flammen Open Air 2022 vom 07.07. bis 09.07.2022 in Torgau bei Leipzig (Vorbericht)

Eventname: In Flammen Open Air 2022

Bands: Paradise Lost, Memoriam, Samael, Macabre, Incantation, Shining, Flotsam And Jetsam, Strigoi, M.O.D., Firespawn, Archgoat, Origin, Eisregen, Dool, The Committee, Runemagick, Mystifier, Demonical, The Funeral Orchestra, Konvent, Ultha, Numenorean, Ultar, Incarceration, Bütcher, Verheerer, Serrabulho, Baixo Calao, Darzamat, Blizzen, Undertow, Asagraum, Skanners, Dezaztre Natural, Daemonesq, Internal Bleeding, Kanonenfieber, Blasphemer, Khnvm

Datum: 07.07. – 09.07.2022

Ort: Torgau bei Leipzig

Kosten: Weekend Ticket 2022: 66,60 € / Weekend Ticket 2022 inkl. Shirt: 76,66 €

Genre: Black Metal, Death Metal, Brutal Death Metal, Heavy Metal, Doom Metal, Thrash Metal, Grindcore, Post Rock

Besucher: ca. 800

Tickets: https://in-flammen.com/shop/

Link: https://www.facebook.com/inflammenopenair/

Nach zwei Jahren Festival-Entzug geht es endlich wieder los! Das In Flammen Open Air 2022 wird wie gewohnt stattfinden. Das Line-Up steht, letzte Vorbereitungen werden jetzt noch getroffen – der Countdown läuft und die Vorfreude steigt sowohl beim Veranstalter als auch bei den Bands täglich. In etwas mehr als sechs Wochen ist es so weit – die „Helish Gartenparty“ mit all ihrem Irrsinn steht in den Startlöchern. Mit dabei sind in diesem Jahr Szenegrößen wie Paradise Lost, Flotsam And Jetsam, Eisregen und Dool, aber auch Undergroundbands wie die Black Metal-Formationen Daemonesq und Blasphemer.

Bethlehem mussten ihre Teilnahme leider aus gesundheitlichen Gründen absagen, da sich die Sängerin nach ihrer Krebserkrankung noch nicht vollständig erholt hat. Ihr Auftritt wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die italienischen Thrasher Skanner feiern in diesem Jahr ihr 40. Bandjubiläum und lassen es standesgemäß krachen. Also, nicht lange zögern, sichert euch ein Weekend Ticket hier: https://in-flammen.com/shop/

Tickets aus den Jahren 2020 / 2021 behalten auch für 2022 ihre Gültigkeit.

Für euer leibliches Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Alle Speisen und Getränke werden zu fairen Preisen angeboten. Was nicht direkt auf dem Campground erhältlich ist, kann auch in den Geschäften der Umgebung eingekauft werden. Torgau liegt verkehrsgünstig direkt an der B87, im Nordwesten von Sachsen, zwischen Wittenberg und Meißen. Die Anreise ist ab Donnerstag, 12 Uhr, offiziell möglich. Wer gerne etwas früher hinfahren möchte, darf dies auch tun – es gibt genug Bier 😉

Die Adresse für euer Navi lautet: Entenfang 1, 04860 Torgau

Sämtliche Informationen zur Anreise, Campground, Anfahrtsbeschreibung etc. findet ihr unter: https://in-flammen.com/info/