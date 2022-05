Majesty Of Revival: neue Albumankündigung + Neues Lyric-Video

Die ukrainischen Progressive Metaller Majesty Of Revival geben das Veröffentlichungsdatum für ihr lang erwartetes fünftes Album Pinnacle über Massive Sound Recordings bekannt! Das neue Album wird am 10. Juni erscheinen und eine neue Ära in der Karriere der Band einleiten!

Pinnacle war fast zwei Jahre lang in Arbeit, die Band entschied sich, während der gesamten Covid-Periode im Studio zu arbeiten und sich auf starke Melodien, schwere Gitarrenriffs, vielseitigen Gesang und solide Instrumentalteile zu konzentrieren. Auf dem Album sind bekannte Gastmusiker zu hören: Kärtsy Hatakka von Waltari, David Readman von Pink Cream 69/Adagio und Volodymyr Schobak, ein Trompeter der legendären ukrainischen Folk-Rock-Band 308 (Trystavysim)!

Das neue Album besteht aus 13 genreübergreifenden und progressiven Kompositionen, gefüllt mit subjektiven visuellen Beschreibungen und greifbaren Audiofiguren. All dies, damit Sie nicht nur zuhören, sondern auch jeden Song fühlen!

Die russische Invasion in der Ukraine verzögerte die Veröffentlichung des neuen Albums, aber jetzt ist es an der Zeit, den Vogel aus seinem Käfig zu befreien!

Schaut euch das neue Lyric-Video für den Song Deliverance an!

Pinnacle – Tracklist:

01.Open

02.You Have A Message

03.Rebellion

04. Mindcrime [feat. David Readman]

05.Fool [feat. Kärtsy Hatakka]

06.Deliverance

07.At All Cost

08.Dig Me Up

09.Citylights

10.Stone

11.Things Are Not What They Seem

12.Guardians

13.Overcome?

Über die Band:

Majesty Of Revival (auch bekannt als MOR) – ukrainische Progressive Metal Band, gegründet 2009 von Dimitriy Pavlovskiy. Ein charakteristisches Merkmal ihrer Musik ist oft eine ungewöhnliche Kombination, technische und gleichzeitig melodische Leistung. Die Band hat vier Alben veröffentlicht und sich bereits einen Namen weit über die Ukraine hinaus gemacht.