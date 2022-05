As I Lay Dying: kündigen europäische Tourdaten für den Sommer an

Die amerikanischen Westküsten-Metaller As I Lay Dying kündigen ihre 2022 Summer Europe Tour an, die zwölf Stationen in ganz Europa umfasst. Neben ein paar Festivalauftritten wird die Band auch ausgewählte Shows in Deutschland, der Schweiz und Irland spielen. Während der einzigen Europa-Shows im Jahr 2022 werden As I Lay Dying an ausgewählten Tagen von Lorna Shore, Darkest Hour, Tenside und Ten56 unterstützt.

As I Lay Dying kommentieren die europäischen Sommerdaten:

„Es fühlt sich gut an, endlich zurück zu kommen und auf einigen der besten Heavy Music Festivals Europas zu spielen. Wir freuen uns darauf, alte Freunde wieder zutreffen und die Rückkehr dieser großen musikalischen Zusammenkünfte zu feiern, bei denen wir dankbar sind, ein Teil davon zu sein. Aufgrund von Terminkonflikten haben wir alle neu angesetzten Two Decades of Destruction-EU-Termine auf eine Handvoll Headliner-Shows zwischen den Festivalauftritten verdichtet, darunter auch unseren allerersten Auftritt in Irland. Das wird ein großartiger Abschluss unserer Tournee 2022 sein, bevor wir die Arbeiten an unserem nächsten Album abschließen und ins Studio gehen. Wir sehen uns bald wieder!“

Tickets sind im Verkauf: Freitag, 20. Mai um 11 Uhr MEZ

Tourdaten – Sommer 2022:

04.08. AT Feldkirch – poolbar-Festival

06.08. DE Wacken – Wacken Open Air

09.08. UK Dublin – Academy

11.08. CZ Fortress Josefov – Brutal Assault

12.08. DE Frankfurt – Batschkapp

13.08. BE Kortrijk – Alcatraz

14.08. DE Köln – Essigfabrik

15.08. DE München – Backstage

16.08. CH Lyss – Kulturfabrik

17.08. IT Padova – Dissonance Festival

19.08. DE Sulingen – Reload Festival

20.08. DE Trier – Summer Blast

