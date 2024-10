As I Lay Dying: enthüllen ihre neue Metalcore-Hymne „Whitewashed Tomb“

Die Grammy-nominierten Metalcore-Pioniere As I Lay Dying haben kürzlich ihr lang erwartetes achtes Studioalbum Through Storms Ahead angekündigt, das am 15. November 2024 über Napalm Records erscheint. Fraglos steht dieses Release für enthält die von Fans und Kritikern gefeierten Tracks Burden, The Cave We Fear To Enter sowie das kürzlich präsentierte We Are The Dead mit den Gastsängern Alex Terrible (Slaughter To Prevail) und Tom Barber (Chelsea Grin, Darko),

Am 10. Oktober erschien als vierte Single die beeindruckende Metalcore-Hymne Whitewashed Tomb – zusammen mit einem neuen Musikvideo. Die Atmosphäre erinnert zunächst an Filmmusik, bevor kraftvolle Vocals, rhythmus-betonte Riffs und düstere Electro-Sounds in den Vordergrund treten.

Frontmann Tim Lambesis über den Track und das Video:

„Whitewashed Tomb repräsentiert das Gleichgewicht zwischen Melodie und Aggression, für das AILD bekannt ist. Durch die Art und Weise, wie Phil und Hiram den Song produziert haben, enthält dieser einen interessanten modernen Twist. Als Phil das Original-Demo schrieb, konnte ich sofort die klassischen Melodic-Metal-Einflüsse in den Gitarrenmelodien erkennen, die mit einem unterschwelligen, düsteren Thema herausstechen. Daher wollte ich textlich ein weißes Leichentuch als Metapher nutzen. Auf den ersten Blick ist es etwas Sauberes und Schönes, bis die dunkle, verrottete Seite zum Vorschein kommt. Ich finde es toll, was Ryan Neff hinzugefügt hat, um diesen Kontrast auch gesanglich zu untermauern.“

Schau dir hier das neue Musikvideo zu Whitewashed Tomb an:

Nach einer über 25-jährigen Karriere und sieben erfolgreichen Alben ist auf Through Storms Ahead die bewährte Besetzung von Sänger Tim Lambesis und Gitarrist Phil Sgrosso, ergänzt durch die neuen Mitglieder Ryan Neff (Bass, klare Vocals), Nick Pierce (Schlagzeug) und Ken Susi (Gitarre). Mit einer beeindruckenden Produktion von Gitarrist Phil Sgrosso und Hiram Hernandez, dem Mix von Aaron Chaparian, dem Mastering von Ted Jensen und einem erneut von Corey Meyers gestalteten Album-Artwork, beweist Through Storms Ahead, dass eine lange Wartezeit sich wirklich auszahlen kann. Über das ganze Album hinweg wird deutlich, was für eine hohe Präzision und Detailgenauigkeit in die Aufnahme eingeflossen sind.

Through Storms Ahead beginnt mit einem melacholischen und Riff-lastigem Intro, das in den explosiven ersten Song A Broken Reflection übergeht, der beweist, dass As I Lay Dying so stark wie nie zurückgekehrt sind und alle Bandmitglieder Meister ihres Fachs sind. Die klaren Vocals von Bassist Ryan Neff verbinden sich mit messerscharfen Gitarrenharmonien, treibenden Bässen und wuchtigen Drums, die die tiefen Growls von Frontmann Tim Lambesis hervorstechen lassen. Das vorab veröffentlichte Burden, das bereits innerhalb weniger Tage nach seiner Veröffentlichung über eine Million Streams sammelte, überzeugt mit seiner packenden Energie. Der eingängige Refrain mündet in mehrere Breakdowns und überzeugt mit intensiven Gitarrensoli von Phil Sgrosso. The Void Within und Taken From Nothing sind Tracks im klassischen Stil von As I Lay Dying, der mit modernen Metalcore-Parts verschmilzt. Strength To Survive und Gears That Never Stop zeigen, dass das Songwriting der Band im Jahr 2024 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat und stellen klar, dass Through Storms Ahead keinen Raum für Mittelmäßigkeit zulässt. So liefert der Titeltrack intensive Drums und einen Refrain mit Ohrwurm-Garantie, während die gefeierte zweite Single The Cave We Fear To Enter balladesk mit einer ruhigen Passage beginnt, bevor ein emotionales wie melodisches Metalcore-Opus entfesselt wird, das die Lyrics von Tim Lambesis und Ryan Neff gebührend untermalt.

Tim Lambesis, Phil Sgrosso & co. haben ein modernes Metalcore-Meisterwerk geschaffen und führen As I Lay Dying mit ihrem charakteristischen Sound in eine neue Ära.

Through Storms Ahead wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1LP Gatefold Black Clear Dust w/ 12“ Booklet, Slipmat (exklusiv Napalm Records Mailorder – limitiert auf 300 Exemplare)

– 1LP Gatefold Solid Verde (exklusiv im Napalm Records Mailorder – limitiert auf 200 Exemplare) – Ausverkauft!

– 1LP Gatefold Crystal Clear (exklusiv in Nordamerika)

– 1LP Gatefold Black

– 1CD Digisleeve

– Digital Album

As I Lay Dying Besetzung:

Tim Lambesis – Gesang

Phil Sgrosso – Gitarre

Ryan Neff – Bass, Gesang

Ken Susi – Gitarre

Nick Pierce – Schlagzeug

