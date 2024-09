As I Lay Dying: die Metalcore-Legenden kündigen neues Album „Through Storms Ahead“ für den 15.11.2024 an

Nach einer über 25-jährigen Karriere, sieben erfolgreichen Alben und einer Grammy-Nominierung sind die stilprägenden Metalcore-Pioniere As I Lay Dying mit ihrem neuen Album zurück! Das achte Studioalbum Through Storms Ahead steht für eines der spannendsten Comebacks der letzten Jahre und erscheint am 15.11.2024 über Napalm Records.

Mit den beiden Tracks Burden und The Cave We Fear To Enter machten die Metalcore-Veteranen bereits im Sommer dieses Jahres auf sich aufmerksam – das erste Lebenszeichen, nachdem es fünf Jahre ruhig um die Band geworden war. Beide Songs sind ebenfalls Teil der neuen Platte. Through Storms Ahead zeigt eine deutliche musikalische Weiterentwicklung. Das bewährte Line-Up um Sänger Tim Lambesis und Gitarrist Phil Sgrosso komplettieren nun die neuen Mitgliedern Ryan Neff (Bass, Clean Vocals), Nick Pierce (Schlagzeug) und Ken Susi (Gitarre).

Um die Ankündigung des neuen Albums gebührend zu feiern, haben As I Lay Dying soeben die Metalcore-Hymne des Jahres veröffentlicht. Für die neue Single We Are The Dead konnten Lambesis und Co. niemand Geringeres als Alex Terrible (Slaughter To Prevail) und Tom Barber (Chelsea Grin, Darko) gewinnen, die beide auch im dazugehörigen, visuell aufwändig inszenierten Musikvideo auftreten.

Gitarrist Phil Sgrosso über die neue Single und das Video:

„We Are The Dead repräsentiert die härtere Seite des neuen Albums und stellt unsere thrashigeren Tendenzen klar in den Vordergrund, die wir immer gerne in unseren melodischeren Sound mischen. Wahrscheinlich ist Through Storms Ahead das bislang aggressivste Album unserer Karriere, und wer könnte besser dazu passen als zwei der besten Deathcore-Musiker, Alex Terrible von Slaughter To Prevail und Tom Barber von Chelsea Grin. Ein großes Lob geht auch an unseren Videoregisseur Tom Flynn, mit dem wir bereits das dritte Mal in dieser Kampagne zusammengearbeitet haben und der erneut einen Track von uns visuell beeindruckend umgesetzt hat.“

Schau dir hierdas neue Musikvideo zu We Are The Dead an:

Mit einer beeindruckenden Produktion von Gitarrist Phil Sgrosso und Hiram Hernandez, dem Mix von Aaron Chaparian, dem Mastering von Ted Jensen und einem erneut von Corey Meyers gestalteten Album-Artwork, beweist Through Storms Ahead, dass eine lange Wartezeit sich wirklich auszahlen kann. Über das ganze Album hinweg wird deutlich, was für eine hohe Präzision und Detailgenauigkeit in die Aufnahme eingeflossen sind.

Through Storms Ahead beginnt mit einem melacholischen und Riff-lastigem Intro, das in den explosiven ersten Song A Broken Reflection übergeht, der beweist, dass As I Lay Dying so stark wie nie zurückgekehrt sind und alle Bandmitglieder Meister ihres Fachs sind. Die klaren Vocals von Bassist Ryan Neff verbinden sich mit messerscharfen Gitarrenharmonien, treibenden Bässen und wuchtigen Drums, die die tiefen Growls von Frontmann Tim Lambesis hervorstechen lassen. Das vorab veröffentlichte Burden, das bereits innerhalb weniger Tage nach seiner Veröffentlichung über eine Million Streams sammelte, überzeugt mit seiner packenden Energie. Der eingängige Refrain mündet in mehrere Breakdowns und überzeugt mit intensiven Gitarrensoli von Phil Sgrosso. Die Atmosphäre von Whitewashed Tomb erinnert zunächst an Filmmusik, bevor kraftvolle Vocals, rhythmus-betonte Riffs und düstere Elektro-Sounds in den Vordergrund treten. The Void Within und Taken From Nothing sind Tracks im klassischen Stil von As I Lay Dying, der mit modernen Metalcore-Parts verschmilzt. Strength To Survive und Gears That Never Stop zeigen, dass das Songwriting der Band im Jahr 2024 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat und stellen klar, dass Through Storms Ahead keinen Raum für Mittelmäßigkeit zulässt. So liefert der Titeltrack intensive Drums und einen Refrain mit Ohrwurm-Garantie, während die gefeierte zweite Single The Cave We Fear To Enter balladesk mit einer ruhigen Passage beginnt, bevor ein emotionales wie melodisches Metalcore-Opus entfesselt wird, das die Lyrics von Tim Lambesis und Ryan Neff gebührend untermalt.

Tim Lambesis, Phil Sgrosso & Co. haben ein modernes Metalcore-Meisterwerk geschaffen und führen As I Lay Dying mit ihrem charakteristischen Sound in eine neue Ära.

Through Storms Ahead kann man hier vorbestellen: https://napalmrecords.com/asilaydying

Through Storms Ahead Tracklist:

Permanence A Broken Reflection Burden We Are The Dead (feat. Alex Terrible, Tom Barber) Whitewashed Tomb Through Storms Ahead The Void Within Strength To Survive Gears That Never Stop The Cave We Fear To Enter Taken From Nothing

As I Lay Dying werden außerdem im Herbst ihre große Through Storms Ahead Tour durch Europa antreten. Sie beginnt am 15. November in Würzburg und mit Unterstützung von Caliban, Decapitated und Left To Suffer werden sie durch zahlreiche Städte und Länder touren. Tickets und weitere Informationen zu allen Shows gibt es unter https://asilaydying.com/.

USA Festival Date:

22.09.24 US – Worcester / New England Hardcore & Metal Fest

Through Storms Ahead Europe 2024

As I Lay Dying

mit Caliban, Decapitated, Left To Suffer

15.11.2024 DE – Würzburg / Posthalle

16.11.2024 CZ – Prage / Sasazu

18.11.2024 SE – Göteborg / Film Studios

19.11.2024 NO – Oslo / Rockefeller

21.11.2024 FI – Helsinki / Kulttuuritalo

23.11.2024 SE – Stockholm / Fållan

24.11.2024 DK – Kopenhagen / Amager Bio

25.11.2024 DE – Berlin / Uber Eats Music Halle

26.11.2024 PL – Warschau / Progresja

27.11.2024 HU – Budapest / Barba Negra

28.11.2024 AT – Wien / Gasometer

29.11.2024 DE – München / Zenith

30.11.2024 IT – Mailand / Alcatraz

01.12.2024 IT – Rom / Orion

03.12.2024 CH – Zürich / Xtra

04.12.2024 FR – Lyon / Transbordeur

05.12.2024 ES – Barcelona / Razzmatazz

06.122024 ES – Madrid / Riviera

08.12.2024 FR – Paris / Trianon

09.12.2024 DE – Saarbrücken / E-Werk

10.12.24 BE – Brüssel / AB

11.12.2024 NL – Amsterdam / Melkweg

13.12.2024 DE – Hamburg / Inselpark Arena

14.122024 DE – Leipzig / Haus Auensee