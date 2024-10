Grave Digger: veröffentlichen erste neue Single und Video „Kingdom Of Skulls“ vom kommenden Album

Im Jahr 2025 feiert die deutsche Metal Institution ihr 45-jähriges Bestehen. Gegründet 1980 im legendären Dröhnschuppen in Gladbeck zogen sie aus, um die Welt zu erobern. Wer hätte gedacht, dass Grave Digger 45 Jahre später zu den wichtigsten, beständigsten und einflussreichsten Metalbands aus Deutschland gehören. Mit der Veröffentlichung des Albums Heavy Metal Breakdown im Jahre 1984 begann eine beispiellose Karriere, die am 17.01.2025 mit Bone Collector ihre logische Fortsetzung findet.

Nun veröffentlichten Grave Digger ihre erste Singleauskopplung samt Video zu dem Schädelspalter Kingdom Of Skulls.

Chris Boltendahl dazu: „Yeah, hier ist er endlich, unser erster Track Kingdom Of Skulls vom neuen Album Bone Collector, samt dem dazugehörigen Videoclip: eine gehörige Portion Heavy Metal mit straighten Gitarren Riffs, pumpenden Bass, mächtigen Drums und meiner allseits „beliebten“ Reibeisenröhre. Als wäre die Zeit in den 80er-Jahren stehengeblieben, ballert der Track schnörkellos in allerbester oldschool Manier aus den Boxen. Kein Bling-Bling, sondern heavy Metal wie er sein sollte … und dazu dieses geile oldschool Video! Mehr Grave Digger Trademarks in einem Song? Das ist kaum möglich, daher genießt dieses brandheisse Stück Metal und freut euch auf das was noch kommt. Euer Chris „Reaper“ Boltendahl.“

