Grave Digger: unterschreiben weltweiten Plattendeal bei Reaper Entertainment

Reaper Entertainment freut sich sehr, das Signing der deutschen Kult-Heavy-Metal-Band Grave Digger bekannt geben zu können. Mit diesem Schritt beginnt ein neues Kapitel für die Band und das Label, das die jahrzehntelange Leidenschaft für Metal und harte Riffs teilt.

Chris Boltendahl von Grave Digger sagt dazu:

„Nach über vier Jahrzehnten Metal-Geschichte beginnt für Grave Digger ein neues Kapitel.

Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Reaper Entertainment bekannt zu geben – einer Company, die Metal lebt, atmet und versteht.

Diese Partnerschaft bedeutet für uns mehr als nur einen neuen Plattenvertrag – sie steht für frische Energie, kreative Freiheit und den unerschütterlichen Glauben an den Spirit des Heavy Metal.

The story continues… louder, darker, heavier than ever!„

Flori Milz von Reaper Entertainment fügt hinzu:

„Grave Digger haben mich schon in meiner Jugend begleitet – Songs wie Rebellion, Heavy Metal Breakdown oder Knight Of The Cross waren einfach Pflicht auf jeder Party. Dass diese Kultband jetzt Teil der Reaper-Familie ist, macht mich unglaublich stolz. Nach über 45 Jahren brennen Grave Digger noch immer für echten, kompromisslosen Heavy Metal – und wir können es kaum erwarten, gemeinsam das nächste Kapitel dieser legendären Band zu schreiben!“

Tourdates:

28.11.25 · (DE) Rheinfelden // NordRock Schwaben Winter Edition

29.11.25 · (CH) Frutigen // Metal Marmot

05.12.25 · (DE) Bochum // Pott Out Festival

12.12.25 · (DE) Augsburg // Rock Out Festival

13.12.25 · (DE) Karlsruhe // Knock Out Festival

27.12.25 · (DE) Glauchau // Alte Spinnerei (The Final Farewell) Sold Out!

30.01.26 · (DE) Coesfeld // Fabrik

31.01.26 · (DE) Rostock // M.A.U. Club (HMC BIRTHDAY BASH X)

16.05.26 · (CZ) Kuřim // Rockfest Kuřim

19.06.26 · (DE) Chemnitz // AJZ Talschock

20.06.26 · (DE) Kettenkamp // B:O:A Bruch Open Air Sold Out!

24.07.26 · (DE) Freißenbüttel // Burning Q Festival

08.08.26 · (DE) Büdesheim // Krawall’o’Rock Open Air

28.08.26 · (DE) Wörrstadt // Neuborn Open Air

Tickets: tinyurl.com/grave-digger-live

Mehr zu Grave Digger

Gegründet im Jahr 1980 zählen Grave Digger zu den Wegbereitern des deutschen Heavy Metals. Seit über vier Jahrzehnten steht die Band für kompromisslosen Sound, epische Themen und markante Refrains, die Generationen von Metal-Fans begeistert haben. Mit Klassikern wie Heavy Metal Breakdown, Tunes Of War oder Excalibur haben sie Musikgeschichte geschrieben und sich weltweit eine treue Fangemeinde aufgebaut. Bis heute verkörpern Grave Digger den Geist des traditionellen Heavy Metals – laut, ehrlich und unerschütterlich.